"오만원권 위조해 가상화폐 사려던 일당 잡은 경찰"…한은 포상

한은, 하반기 화폐위조범 검거 유공자 포상

"홀로그램 움직임 확인해 위조 여부 점검해야"

한국은행은 19일 화폐 위조범 검거에 공로가 많은 경찰서(충남청 형사기동대)에 한은 총재 포상을 하고, 소정의 포상금을 수여했다고 밝혔다. 화폐위조범 검거 유공자 포상은 경찰서와 개인을 대상으로 상·하반기 연 2회 실시한다.

한국은행 전경. 한국은행

충남청 형사기동대는 지난해 10월 오만원권 9188장(약 4억6000만원 상당)을 위조해 가상화폐 구입대금으로 사용하려다 거래상대방에게 신고당한 피의자와 공범 3명을 추적해 특정하고, 해외로 도피한 피의자를 적색 수배해 강제 출국시킨 후 지난달 국내 공항 게이트에서 검거했다.

한은은 "여러 장의 지폐를 받을 때는 밝은 곳에서 장수를 세면서 홀로그램의 움직임까지 확인해 위조 여부도 함께 점검하는 것을 권장한다"며 "위조지폐를 받으면 즉시 경찰에 신고해달라"고 당부했다.





한편 한은은 지난 9월 '알기 쉬운 위조지폐 확인법' 애플리케이션(앱)을 전면 개편, 위조지폐 관련 정보를 상세히 확인할 수 있도록 했다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr

