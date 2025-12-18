구윤철 "자금 해외 유출 구조적 개선"…환율 대응 의지 강조

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼프로TV 출연해 이 같이 밝혀

구윤철 부총리

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 원달러환율이 지속해서 상승하는 상황에 대해 "왜 자금이 해외로 나가는지 이해하고 구조적으로 개선하겠다"고 밝혔다.

18일 공개된 유튜브 채널 삼프로TV에 출연한 영상에서 구 부총리는 "현재 환율은 수급상 수요가 많아 형성된 결과"라며 "국내 주식시장의 매력이 상대적으로 낮다는 인식도 있다"고 말했다.

구 부총리는 한국 자본 시장의 매력도를 높이기 위해 해외 투자보다 더 높은 수익을 낼 수 있는 벤처기업 및 산업을 육성하고 주식 장기 투자에 대한 인센티브 부여, 주주 이익 보호 등을 추진하겠다고 발표했다.

그는 "서학개미들이 더 나은 투자처를 찾아 해외에 투자하는 걸 문제삼거나 책임을 전가할 생각은 없다"면서 "한국 시장의 매력을 높이는 정책들이 가시화되면 환율도 안정을 찾을 것"이라고 진단했다.

이어 "우리나라의 상황을 보면 11월까지 경상수지 흑자가 약 900억달러이지만 동시에 해외로 유출되는 자금 규모가 약 1500억달러 수준"이라며 "약 600억달러가 유출되고 있다"고 원화 가치 하락 배경에 대해 짚었다.

구 부총리는 "이 과정에서 해외 자산의 원화 기준 장부상 평가액은 증가하지만, 향후 환율이 하락할 경우 환 손실이 발생할 수 있다"고 지적했다.

또 기획재정부와 보건복지부, 국민연금, 한국은행이 구성한 4자협의체가 뉴 프레임 워크를 모색 중인 것에 대해 "국민연금 자산을 활용해 환율을 관리하겠다는 의미는 아니다"라며 선을 그었다.

구 부총리는 "새 규칙을 도입하는 것이 아니라 현재처럼 환율이 높은 상황에서 향후 환율 하락 가능성까지 고려해 환 헤지에 대한 인식을 공유하자는 취지"라며 "단기 환율 상승 배경에 따른 평가이익에만 집중하기보다, 자금 유출입시점과 투자 기간 조정등을 통해 전체적으로 안정적인 운용을 도모하자는 차원"이라고 설명했다.





한편 구 부총리가 출연한 삼프로 TV는 12일 녹화됐다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

