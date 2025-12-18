"20년 젊어 보여, 비결이 뭡니까" 비키니 입고 대회 나간 '할머니 보디빌더'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대만 보디빌딩 무대 오른 72세 할머니

"땀이 최고 안티에이징" 온라인서 화제

대만 보디빌딩 대회에서 72세 할머니가 탄탄한 근육을 선보여 화제를 모으고 있다.

대만 타이베이 출신의 72세 린수이쯔. 대만 스포츠 채널 ELTA

17일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 "대만 타이베이 출신의 72세 린수이쯔가 '보디빌더 할머니'로 불리며 온라인에서 인기를 끌고 있다"고 보도했다.

보도에 따르면 린수이쯔는 최근 열린 '2025 프레지던트컵 보디빌딩·피트니스 챔피언십'에 출전했다. 그는 70세 이상 부문에 참가해 탄탄한 체형과 또렷한 근육 라인, 자신감 있는 미소를 보여줬다.

보디빌딩 선수로 주목받기 전 그는 타이베이 민생 커뮤니티센터에서 당뇨병 교육자로 수년간 일했다. 그는 수십 년 동안 고혈압과 당뇨 환자들에게 식이요법과 운동의 중요성을 조언해 왔지만, 많은 환자들은 시간이 없다는 이유로 실천에 어려움을 겪었다.

이에 린수이쯔는 솔선수범해 운동으로 달라진 모습을 보여주기로 결심했다. 그는 69세가 되던 해 노년층에게 권장하던 '저항 운동'을 직접 이해하기 위해 웨이트 트레이닝을 시작했다.

린수이쯔는 대만 건강전문지 커먼헬스 매거진과의 인터뷰에서 "웨이트 트레이닝은 단순히 근육을 키우는 운동이라고 생각했지만, 실제로는 건강과 근육의 균형을 중시하는 운동이라는 것을 알게 됐다"고 말했다.

대만 타이베이 출신의 72세 린수이쯔. 대만 스포츠 채널 ELTA

린수이쯔는 2023년 전국 보디빌딩 대회에서 3위를 차지했고 이듬해에는 대만 보디빌딩·피트니스협회(TBFA) 챔피언십에서 2위에 올랐다.

주 5일 웨이트 운동·자연식 위주 식사로 관리

그는 자신의 안티에이징 비결로 규칙적인 운동과 식습관을 꼽았다. 그는 월요일부터 금요일까지 매일 아침 첫 한 시간을 웨이트 트레이닝에 할애하고, 식단은 저탄수화물 위주의 자연식 위주로 구성한다. 이와 함께 요가, 사교댄스, 그림 그리기 등 다양한 활동도 이어가고 있다.

린수이쯔의 변화는 가족들, 특히 다섯 명의 손자들을 놀라게 했다. 린수이쯔는 "한번은 손자와 함께 샤워를 하던 중 손자가 제 모습을 보고 '무적의 원더우먼!'이라고 외친 적도 있다"고 전했다.

"인생 후반부 길다…새로운 것 배워야"

린수이쯔는 "많은 환자가 '할 일이 없다면 오래 사는 게 무슨 의미냐'고 한탄한다"며 "노인이 돼서도 요양원에서 사람들에게 그림을 가르치고, 춤을 추고, 웨이트 트레이닝을 알려주고 싶다"고 말했다. 그러면서 "인생의 후반부 역시 충분히 길고 의지만 있다면 언제든 새로운 것을 배우고 몸과 마음, 정신을 풍요롭게 만들 수 있다"고 강조했다.





린수이쯔의 사연은 온라인에서도 관심이 이어지고 있다. 한 누리꾼은 "72세라고 믿기지 않는다. 최소 20년은 더 젊어 보인다. 땀이 최고의 안티에이징 비결"이라고 댓글을 남겼다. 또 다른 누리꾼은 "손자가 '우리 할머니가 너보다 세다'고 자랑할 수 있겠다"고 반응했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

