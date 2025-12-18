한신평, SK실트론 등급감시 하향검토 대상 등록

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SK㈜, SK실트론 인수 우선협상대상자로 ㈜두산 선정

한국신용평가는 SK실트론의 인수 우선협상대상자 선정에 따라 SK실트론의 무보증사채 및 기업어음 신용등급을 등급감시(Watchlist) 하향검토 대상으로 등록했다고 18일 밝혔다.

앞서 SK㈜는 SK실트론의 인수 우선협상대상자로 ㈜두산을 선정했다고 전날 공시했다.

다만 매각 대상 지분과 금액, 일정 등 세부 조건은 확정되지 않은 것으로 알려졌다.

이에 대해 한신평은 "SK실트론의 무보증사채 및 기업어음 신용등급에는 SK그룹의 유사시 지원 가능성에 따른 1노치(notch·단계) 업리프트(uplift·상향)가 반영돼 있다"며 "인수 완료 시 최대 주주가 되는 ㈜두산의 신용도 등을 고려할 때 계열 지원 가능성에 따른 등급 업리프트가 반영되기 어려울 것으로 예상되는 점을 감안했다"고 설명했다.





그러면서 "매각거래 진행 경과, 최대 주주 변경으로 인한 SK하이닉스와의 영업 관계 변화 여부 등 사업 안정성에 미치는 영향, 지배구조 변경 제한 특약이 포함된 차입금 상환 부담 대응 방안 및 최대 주주의 인수자금 조달 구조가 동사 재무안정성에 미치는 영향 등을 종합적으로 검토한 후 거래 종결 시점에 동사 신용도에 최종 반영할 예정"이라고 말했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

