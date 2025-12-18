한국전력, 신안군 소외계층에 온정 나눔

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

생필품 지원·환경정화 봉사로 지역 상생 실천

한국전력공사 해상풍력사업처 사회복지시설 및 자매결연 마을 물품을 전달했다. 신안군 제공

한국전력공사 해상풍력사업처가 연말 한파를 앞두고 전남 신안군 지역사회에 따뜻한 나눔 활동을 펼쳤다.

신안군에 따르면, 18일 한전 해상풍력사업처 임직원들은 관내 사회복지시설 5개소와 자매결연 마을을 직접 방문해 맞춤형 생필품을 전달하고 환경정화 봉사활동을 진행했다.

이번 활동은 지역사회 취약계층을 지원하고, 기업의 사회적 책임을 실천하기 위한 한전의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로 마련됐다.

이날 한전 임직원들은 신안군노인전문요양원 등 복지시설을 찾아 쌀과 화장지 등 생활필수품을 전달했으며, 이후 임자면 전장포마을로 이동해 복지시설 주변 환경정화 작업에 구슬땀을 흘렸다.

한전은 그동안 자매결연 마을과의 지속적인 교류를 통해 지역 주민들이 체감할 수 있는 실질적인 복지 증진과 상생 활동을 이어오고 있다.

강봉완 한전 해상풍력사업처장은 "날씨가 부쩍 추워진 가운데 지역 어르신들과 이웃들이 조금이나마 따뜻한 연말을 보내시길 바라는 마음으로 이번 행사를 준비했다"며 "앞으로도 지역사회의 목소리에 귀 기울이며 진정성 있는 나눔을 지속해 나가겠다"고 말했다.





군 관계자도 "매년 잊지 않고 현장을 찾아 따뜻한 나눔과 봉사를 실천해 주는 한전 임직원들께 깊이 감사드린다"며 "이 같은 상생 활동이 지역사회에 큰 힘이 되고 있다"고 전했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

