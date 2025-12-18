화순군, 다사랑건강가정복지협회와 '가족센터' 위탁 협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가족 지원 정책·돌봄 기반 확충

전남 화순군이 18일 군청 소회의실에서 ㈔다사랑건강가정복지협회와 화순군 가족센터 업무 위탁 협약을 체결했다.

화순군 가족센터 업무 위탁 협약식 기념사진. 화순군 제공

군에 따르면 이번 협약은 가족 지원 정책의 안정적 추진과 지역사회 돌봄 기반을 확충하기 위해 추진됐다.

이번 협약을 통해 ▲가족관계 증진 및 가족 역량 강화 프로그램 운영 ▲다문화가족 지원 및 안정적 정착 지원 ▲공동 육아 나눔터 서비스 운영 및 연계 활성화 ▲지역사회 네트워크 구축 등 다양한 가족 서비스를 보다 전문적이고 체계적으로 제공할 계획이다.

특히 가족센터를 중심으로 아이부터 다문화가족까지 모든 군민이 함께 어울리고 성장할 수 있는 지역공동체 기반을 강화해 변화하는 가족 형태와 다양한 돌봄 수요에 적극 대응해 나간다는 방침이다.

김종식 ㈔다사랑건강가정복지협회 회장은 "지역의 다양한 가족을 위한 맞춤형 서비스를 강화해 화순군민에게 실질적인 도움이 되도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

구복규 군수는 "가족센터는 아이부터 다문화가족까지 모든 군민이 함께 어울리고 성장하는 지역공동체의 중심 공간이다"며 "이번 협약을 계기로 가족이 행복한 화순, 아이 키우기 좋은 화순을 만들기 위해 더 세심하고 따뜻한 지원을 하겠다"고 말했다.





한편, 군은 앞으로도 가족 지원 프로그램 공동육아 나눔터 활성화, 다문화가족 역량 강화를 위한 지속적인 정책을 추진할 예정이다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

