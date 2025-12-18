경기소방, 전국 최초 취약층 38만여 가구에 '주택화재 안심보험' 지원

경기도소방재난본부가 전국 최초로 도내 취약층 대상 '주택화재 안심보험' 지원사업을 펼친다.
도 소방재난본부는 18일 한국화재보험협회와 업무협약을 맺고 경기도에 주민등록을 둔 기초생활보장수급자와 차상위계층 등 총 37만9813가구에 대해 총 17억원의 사업비를 투입해 주택화재 안심보험 지원사업을 진행한다고 밝혔다.
도 소방재난본부는 최근 취약층 주택 화재로 인한 주거 불안이 반복되면서, 화재 진압 이후 삶의 회복까지 이어질 수 있는 제도적 안전망의 필요성이 꾸준히 제기됨에 따라 이들의 주거 안정을 뒷받침하기 위해 보험을 통한 사후 보호 체계를 마련하게 됐다고 설명했다.
보장기간은 1년간이며, 보장 내용은 ▲주택 재물 피해 최대 3000만원 ▲가재도구 피해 최대 700만원 ▲실화로 인한 배상책임 최대 1억원 ▲임시 거주비용 최대 200만원(1일 20만원)등이다.
최용철 도 소방재난본부장 전담직무대리는 "화재 진압이 생명을 지키는 일이라면 이번 주택화재 안심보험은 삶을 다시 세우는 장치"라며 "보험료 부담 없이 실질적인 보장을 받을 수 있어, 화재 이후 도민의 일상 회복과 주거 안정에 도움이 될 것"이라고 말했다.
이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
