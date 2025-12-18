고양시, 킨텍스 옥상을 ‘햇빛 금광’으로…내년 1월 태양광 발전 본격 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연 33만㎾H 전력 생산

연 7000만원 발전 수익

전기요금 절감효과까지

경기 고양특례시(시장 이동환) 일산서구 대화동 킨텍스 제1전시장 옥상의 유휴 부지를 활용해 준공한 친환경에너지 공공 태양광 발전시설이 2026년 1월부터 운영에 들어간다.

킨텍스 제1전시장 옥상. 고양특례시 제공

AD

이번에 운영되는 태양광 발전 시설은 시비 약 10억원이 투입됐다. 발전용량은 약 256㎾로 연간 33만㎾H의 전력을 생산해 연 7,000만원의 발전 수익이 예상된다. 더불어 연간 50t의 이산화탄소를 줄여 소나무 1만여 그루를 심는 효과도 기대하고 있다.

또한 시는 기후에너지환경부 주관 2026년 신재생에너지보급(융복합지원)사업에 공모해 국비 11억원, 시비 10억원 등 총사업비 약 26억원을 확보했다.

이 중 사업비 11억원을 투입해 킨텍스 제1전시장 옥상 이외 건물 벽면을 활용한 태양광 발전 모듈(BIPV, 52㎾), 건물 밑의 에너지의 온도차를 활용한 지열 히트 펌프 발전 설비(735㎾) 등을 설치할 계획이다.

청청에너지 발전설비를 건물 옥상 및 벽면, 땅속까지 입체화해 연간 전기요금 약 5000만원의 추가 절감효과가 예상된다.

한편 시는 킨텍스 제1전시장 로비에 '햇살이'가 안내하는 공공 태양광 발전설비 홍보 키오스크를 설치해 킨텍스를 방문하는 어린이들에게 뜨거운 호응을 얻고 있다.





AD

고양특례시는 재생에너지 100% 사용(RE100) 실현을 위해 신재생에너지 보급을 지속적으로 추진할 계획이다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>