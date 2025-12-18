국산 우주 소자·부품 검증 본격화…E3T 1호 임무 개시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

누리호 4차 탑재 위성 정상 작동 확인

삼성전자·KAIST·중소기업 국산 반도체·부품 10종 우주 실증

국산 소자·부품의 우주 환경 검증을 위한 전용 위성이 정상 작동을 확인하고 본격적인 임무에 돌입했다. 국내 반도체와 전자부품의 우주 사용이력(heritage) 확보가 실행 단계에 들어섰다는 평가다.

우주항공청과 한국항공우주연구원은 18일 '국산 소자·부품 우주검증 지원 사업'의 우주검증위성(E3T) 1호가 정상 작동을 최종 확인하고 탑재체 검증 임무를 시작한다고 밝혔다.

한국항공우주연구원 연구원이 누리호 4차 발사 전 누리호 3단에 장착된 차세대중형위성 3호와 큐브위성 사출관 최종 점검 작업을 수행하고 있다. 항우연 제공

E3T 1호는 지난달 27일 누리호 4차 발사에 탑재돼 발사됐으며, 지난 4일 양방향 교신에 성공했다. 이후 위성 상태 점검과 탑재체 시운전을 거쳐, 지난 17일 시운전 데이터 분석에서도 이상이 없는 것으로 확인됐다. 위성은 앞으로 6~12개월간 고도 600㎞ 궤도에서 우주 검증 임무를 수행할 예정이다.

E3T는 국내 연구개발 성과물의 우주 환경 정상 작동 여부를 확인하고 실증 데이터를 확보하기 위해 설계된 전용 검증 위성이다. 12U급 초소형 위성으로, 본체(4U)는 항우연과 나라스페이스 테크놀로지가 공동 개발했다.

탑재체(8U)에는 총 10종의 국산 소자·부품과 반도체가 실렸다. 삼성전자가 개발한 동적 임의접근메모리(DRAM)와 낸드플래시(NAND), 한국과학기술원(KAIST) 혼성신호 집적회로 연구실이 개발한 아날로그·디지털 변환용 주문형 반도체(ADC·DAC ASIC), ㈜엠아이디의 정적 임의접근메모리(SRAM)를 비롯해 커넥터, 캐패시터, 서미스터, 히터, 마그네틱스, 레지스터, 쇼트키 다이오드 등 국내 중소기업이 개발한 우주급 소자 8종이 포함됐다. 이들 부품은 '우주개발기반조성 및 성과확산사업' 지원을 통해 개발됐다.

우주 산업에서는 기술 성능뿐 아니라 실제 우주 환경에서의 검증 이력이 시장 진입의 핵심 요건으로 꼽힌다. E3T 1호 임무는 국내 기업과 연구기관이 이 장벽을 넘기 위한 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다.





한창헌 우주청 우주항공산업국장은 "E3T 1호 임무 개시로 국산 소자·부품의 우주 사용이력 확보가 가능해졌다"며 "앞으로도 국산 소자·부품에 대한 지속적인 우주 검증 기회를 제공해 K-스페이스 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

