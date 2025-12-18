"활기찬 조직문화 완성" … 고성군, 공무원 조직·소통·공감 힐링 교육 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

군청 소속 100여명 공무원 대상



경남 고성군은 지난 16일부터 17일까지 소속 공무원 100여명을 대상으로 2개 기수로 나눠 고성유스호스텔 컨벤션홀에서 '공무원 조직·소통·공감 힐링 교육'을 실시했다.

고성군, 공무원 조직·소통·공감 힐링 교육 단체 사진.

이번 교육은 현장과 민원 업무 증가 등으로 인해 지친 직원들의 심신을 재충전하고, 공무원 상호 간 소통의 기회를 제공하기 위해 효과적이고 실효성 있는 조직 활성화 및 스트레스 해소 프로그램으로 직원들의 자발적인 참여를 이끌어 낼 수 있도록 참여형 프로그램으로 구성됐다.

주요 프로그램은 조직 내 소통을 촉진하는 활동과 함께, 직무 스트레스 해소를 위한 힐링 프로그램, 화합을 다지는 소그룹 토론 등으로 진행되어 참여자들의 열띤 호응을 얻었다.

교육에 참석한 직원들은 "직원들과 소통할 수 있는 뜻깊은 자리였다"라며 "앞으로도 조직 내 소통하고 공감하는 기회가 자주 마련되기를 바란다"라고 말했다.





이기동 행정과장은 "이번 교육을 통해 직원들이 업무로 인한 스트레스를 해소하고, 상호 간 소통과 공감을 통해 한층 더 활기찬 조직문화를 만들어나가길 기대한다"면서 "앞으로도 직원 복지와 조직 역량 강화를 위해 지속해서 다양한 프로그램을 발굴해 나가겠다"라고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

