르노, 전기차 자체 보조금 800만원…'세닉' 3704만원부터

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연말 특별 추가 지원

르노코리아는 전기차 정부 보조금 소진으로 고객 부담이 늘어나는 것을 해소를 위해 800만원 자체 보조금을 지원한다고 18일 밝혔다.

이는 전기차 '세닉 이테크(E-Tech) 100% 일렉트릭' 구매 시 거주 지역별로 지원받을 수 있었던 국비 및 지자체 보조금 총액의 전국 평균치에 해당하는 규모다.

AD

아울러 세닉 특별 추가 지원 규모도 최대 700만원까지 확대하고 6년 무이자 할부도 새롭게 선보인다.

과거 르노코리아 차량을 한번이라도 신차로 구매한 이력이 있거나 현재 보유하고 있는 로열티 고객에게는 50만원을 추가로 제공한다. 최대 혜택 규모는 1550만원에 달한다.

르노코리아 제휴 할부(MFS) 상품 이용 시 전기차 자체 보조금 지원 대신 6년 무이자 할부와 500만원의 전기차 특별혜택을 제공한다. 또 르노코리아 로열티 고객의 경우 제휴 할부 추가 혜택 30만 원이 더해져 총 80만원으로 혜택 규모가 확대된다.

프랑스에서 생산해 국내 시장에 수입 판매하는 세닉 E-Tech는 우아한 디자인과 고급 사양, 동급 최고 수준의 넓은 실내 공간을 갖춘 전기차다. '솔라베이 파노라믹 선루프'로 고급스러움을 더했으며, 르노 그룹 전기차 전문 자회사 암페어(Ampere)의 전용 플랫폼 'AmpR 미디움(Medium)'을 기반으로 최고 출력 160kW(218ps), 최대 토크 300Nm의 모터를 탑재해 경쾌한 주행 성능을 제공한다.

또 87kWh LG에너지솔루션 고성능 NCM 배터리를 적용해 산업부 인증 기준 최대 460km 주행이 가능하고, 배터리 화재 대응 특허 기술 '파이어맨 액세스'를 적용해 안전성까지 강화했다. 지난해 '유럽 올해의 차'와 한국자동차기자협회가 선정하는 '9월 이달의 차'를 수상한 바 있다.

이번 특별 혜택과 친환경차 세제 지원을 반영하면 국고 및 지자체 보조금 적용 없이도 ▲테크노 3703만6000원 ▲테크노 플러스 4035만6000원 ▲아이코닉 4499만6000원부터 구매할 수 있다(단, 개별소비세 인하 적용 가격 기준).





AD

한편 르노코리아는 개별소비세 인하 혜택이 마지막으로 적용되는 12월 모델별로 최대 160만원 '개별소비세 더블 혜택' 등 올해 최대 규모의 구매 혜택을 시행하고 있다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>