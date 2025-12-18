"프로폴리스, 아토피 유발 가능성 50% 낮춰"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

농진청, 프로폴리스 추출물의 면역 과민반응 완화 효과 입증

내년 하반기 면역 관련 제품 생산

항산화와 구강 항균작용 효과가 있는 프로폴리스가 아토피성 피부염 완화에도 효과가 있는 것으로 확인됐다.

농촌진흥청은 프로폴리스 추출물이 면역 과민 반응 완화에 효과가 있음을 단계적 연구를 통해 과학적으로 입증했다고 18일 밝혔다.

프로폴리스는 꿀벌이 식물 생장점에서 채취한 천연 물질이다. 항산화와 항균, 항염 등 생리활성을 가진다. 현재 건강기능식품 공전(표준지침)에 '항산화와 구강 항균작용'으로 기능성이 등재돼 있다.

농진청은 항산화·항균·항염 효능이 있는 프로폴리스 추출물을 이용해 면역 기능 개선을 연구하고, 이를 토대로 프로폴리스의 건강기능식품 소재 개발 가능성을 확인했다. 이를 위해 서울과학기술대학교와 연세대학교, 가천대학교, 분당차병원과 함께 빅데이터 기반 분석, 세포실험, 동물실험, 인체적용시험, 면역기전 분석까지 단계별로 프로폴리스의 면역조절 효과를 진행했다.

프로폴리스 성분과 아토피성 피부염과의 연관성을 빅데이터로 분석한 결과, 프로폴리스에서 확인된 12종의 주요 성분이 면역 과민 반응(아토피성 피부염)과 관련된 203개 생물학적 과정에 관여한 것으로 나타났다. 또 이 성분들이 면역 과민 반응을 유발하는 핵심 유전자와 직접적인 연관성이 있는 것으로 확인됐다.

세포실험에서는 식품의약품안전처 건강기능식품 항목과 비교해 면역 관련 실험을 진행했다. 면역 과민 반응과 면역증진, 관절 건강, 잇몸 건강, 장 건강 다섯 가지를 세포 실험한 결과 프로폴리스 추출물은 면역 과민 반응 조절에서 가장 우수한 효과를 보였다.

이를 바탕으로 동물실험에서는 아토피성 피부염 쥐에 프로폴리스 추출물을 1㎏당 120㎎ 수준으로 4주간 투여했다. 그 결과 아토피성 피부염 증상 완화(50% 감소), 긁는 횟수 감소(28→15회), 경피 수분 손실량 감소(50%), 귀 두께 감소(50%) 등 염증과 가려움 개선 효과가 뚜렷했다.

이어 농진청은 아동·성인 66명을 대상으로 12주간 인체적용시험을 했다. 두 집단으로 나눠 프로폴리스 추출물, 위약을 2.5㎖씩 12주간 섭취시킨 결과, 프로폴리스 추출물 섭취군에서 면역 과민 반응을 유발하는 인터루킨-4와 13의 메신저 리보핵산(mRNA) 발현이 50% 감소했다. 또 염증반응 지표인 혈청 호산구양이온단백질(ECP) 수준도 12% 감소하는 것으로 나타나 사람에게서도 면역 과민 반응 완화가 통계적으로 확인됐다.

농진청 관계자는 "프로폴리스 추출물이 아토피성 피부염을 유발하는 과민지표가 50% 감소한 것"이라며 "프로폴리스가 아토피 유발하는 가능성을 50% 낮춘다 의미"라고 설명했다.

현재 건강기능식품 공전에는 프로폴리스 추출물의 기능성이 항산화와 구강 항균 작용으로 한정돼 있다. 이에 농진청은 과학적으로 입증한 연구 결과를 바탕으로 '면역 과민 반응 완화'를 프로폴리스 추출물 기능성에 추가할 수 있도록 식품의약품안전처와 절차를 밟고 있다. 내년 상반기 기능성 등록을 완료하고 임상 결과 보고서를 기술이전해 하반기 중 한국양봉농협을 통해 면역 과민 반응 완화 제품을 생산할 계획이다.





방혜선 농진청 농업생물부장은 "면역 기능 개선 시장에 신규 소재가 도입되면 산업 전반의 성장과 신시장 창출, 양봉농가의 부가 소득 증대는 물론 국민 건강 증진에도 도움이 될 것"이라며 "앞으로도 양봉산물효과를 지속해서 과학적으로 구명하고 건강기능식품 소재화와 기술 개발에 역량을 집중해 양봉농가 소득 증대와 국민 건강 증진에 이바지할 계획"이라고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

