동두천시-동두천시공무원노조, 공무원 노사협의회 합의서 체결식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 동두천시(시장 박형덕)와 동두천시공무원노동조합(위원장 김영란)은 지난 16일 동두천시청 1층 소회의실에서 공무원 노사협의회 합의서 체결식을 개최했다고 18일 밝혔다.

동두천시(시장 박형덕)와 동두천시공무원노동조합(위원장 김영란)가 지난 16일 동두천시청 1층 소회의실에서 공무원 노사협의회 합의서 체결식을 개최하고 있다. 동두천시 제공

AD

이번 노사협의회는 지난 4월 노동조합 측의 노사협의회 개최 요구에 따라 추진됐으며, 안건별 담당 부서 검토와 실무협의를 거쳐 진행됐다. 노사 양측 위원들은 ▲복지포인트 인상 ▲생일이 포함된 달의 특별휴가 부여 ▲퇴직 예정자 교육비 인상 등 총 15개 요구 안건 가운데 9개 안건에 대해 최종 합의했으며, 합의 안건을 중심으로 노사 간 의견을 교환하는 시간도 가졌다.

박형덕 동두천시장은 "노사 양측이 수개월에 걸친 대화와 타협을 통해 의미 있는 합의에 이르게 됐다"며 "이번에 합의된 안건들이 조속히 이행될 수 있도록 적극적으로 노력하겠다"고 말했다.





AD

김영란 위원장은 "이번 노사협의회에서 합의한 안건들이 직원들의 사기 진작과 행정 능률 향상에 도움이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 노사 간 소통과 협력을 바탕으로 공무원 복지와 권익 향상을 위해 지속적으로 힘쓰겠다"고 밝혔다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>