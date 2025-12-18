루체비타, 롯데百 미아점 VIP룸서 우수 고객 초청 프라이빗 체험 행사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

루체비타헬스케어 제공

AD

루체비타헬스케어는 지난 12일 롯데백화점 미아점 VIP 룸에서 우수 고객 초청 프라이빗 체험 행사를 진행했다고 밝혔다.

이날 행사에서는 체험 고객의 약 50%가 현장에서 제품을 즉시 구매하는 이례적인 성과를 보였다. 이는 통상적인 뷰티 디바이스 체험 행사 대비 월등히 높은 수치다. 백화점 VIP 고객은 고가 제품 소비 경험이 풍부하고, 피부 관리 제품 선택 시 성분, 효과, 안전성, 브랜드 신뢰도를 종합적으로 고려하는 가장 신중한 소비자층으로 평가받는다.

백화점 VIP 고객은 고가 제품 소비 경험이 많고 성분, 효능, 브랜드 신뢰도 등을 꼼꼼히 따지는 '가치 소비' 성향이 강하다. 루체비타 관계자는 "깐깐하기로 소문난 백화점 VIP 고객들이 짧은 체험만으로 구매를 결정했다는 것은 제품의 즉각적인 효과와 기술력을 인정받았다는 방증"이라고 설명했다.

루체비타(LuceVita)가 VIP 고객들의 선택을 받은 결정적 요인은 바로 '세계최초 앰플과 디바이스의 일체형 설계'와 이를 뒷받침하는 독자적인 기술력에 있다. 루체비타에는 흡수율을 극대화하는 두 가지 핵심 기술인 '일렉트로포레이션(Electroporation)'과 '파이브 소닉 웨이브(Five Sonic Wave)'가 적용됐다.

'일렉트로포레이션'은 미세 전기 펄스로 피부 장벽에 일시적인 통로를 만들어 유효 성분이 깊숙이 침투할 수 있도록 돕는 기술이며, '파이브 소닉 웨이브'는 5개의 독립 모터가 정교한 진동을 일으키며 PN(PolyNucleotide) 앰플 성분을 진피층까지 효과적으로 전달하는 시스템이다.

병원 시술에 주로 사용되는 고기능성 PN 성분을 통증 없이 집에서 간편하게, 그러면서도 깊숙이 흡수시킬 수 있다는 점이 '확실한 효과'를 원하는 VIP 고객들의 만족도를 높였다는 설명이다.

루체비타헬스케어 제공

이번 체험 마케팅을 통해 루체비타는 'VIP 고객이 실제로 선택하고 사용하는 프리미엄 홈케어 디바이스'라는 브랜드 이미지를 더욱 공고히 했다. 특히 단순 설명 중심의 마케팅이 아닌, 직접 체험을 통해 효과를 체감하는 방식이 고가 뷰티 디바이스 구매 결정에 핵심적인 역할을 한다는 점도 확인됐다.

루체비타헬스케어는 이번 성공 사례를 발판 삼아 고객 접점을 공격적으로 넓힌다. 2026년 1월부터 롯데백화점 타 지점에도 체험 마케팅을 운영할 계획이며, 현대백화점 주요 지점에서도 순차적으로 운영을 시작할 계획이다.

확대 운영되는 프로그램은 ▲VIP 전용 프라이빗 체험 세션 ▲데이터 기반의 맞춤형 홈케어 큐레이션 ▲전문 뷰티 카운셀러의 1:1 상담 등으로 구성되어 프리미엄 고객 경험(CX)을 한층 강화할 방침이다.

루체비타헬스케어 관계자는 "단순한 판매량 증가를 넘어, 최상위 고객층과 신뢰를 쌓았다는 점이 고무적"이라며 "앞으로도 '체험이 곧 확신'이 되는 차별화된 마케팅을 통해 프리미엄 홈케어 시장의 리딩 브랜드로 도약하겠다"고 포부를 밝혔다





AD

한편, 루체비타는 오는 2026년 1월부터 체험 마케팅 운영을 점차 확대할 방침이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>