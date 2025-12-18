평택시, 서울 수유동 '평택시 장학관' 입사생 모집

150명 선발…내년 1월1일부터 접수
경기도 평택시는 서울 강북구 수유동에서 운영 중인 '평택시 장학관'의 입사생을 내년 1월 1일부터 13일까지 모집한다고 18일 밝혔다.
2018년 3월에 문을 연 평택시 장학관은 학부모의 경제적 부담을 완화하고 학생들이 숙식에 대한 부담 없이 학업에 매진할 수 있도록 운영하고 있다.
입사 자격은 서울 소재 2년제 이상 대학에 입학 예정이거나 재학 중인 학생이다. 공고일 현재 본인 또는 보호자가 평택시에 1년 이상 계속해 주민등록을 두고 있어야 한다. 선발 인원은 총 150명이며, 정원의 30%까지는 사회적 약자를 대상으로 우선 선발한다.
장학관은 서울지하철 4호선 수유역과 경전철 화계역에서 걸어서 5~10분 거리에 있어 대중교통을 이용한 통학이 편리하다.
자세한 내용은 평택시장학관 누리집에서 확인하거나 평택시 교육청소년과 장학관팀으로 문의하면 안내받을 수 있다.
