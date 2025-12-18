고창군, 국민신문고·민원처리 '우수공무원' 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전북 고창군은 지난 17일 2025년 하반기 민원·국민신문고 응대 우수공무원을 선정해 시상식과 간담회를 열었다고 18일 밝혔다.

민원처리 우수공무원은 각 분야별로 5명씩을 선정해 표창을 수여했다.

먼저, 국민신문고 분야는 민원 처리 건수, 담당자의 민원 요지 파악, 성실한 답변 등을 평가했다. 서민지 주무관(도시디자인과), 김민경 주무관(환경위생과), 고민성 주무관(사회복지과), 박재규 주무관(종합민원과), 유혜령 주무관(문화예술과)이 선발됐다.

'민원 처리 마일리지 분야'는 처리 기간이 2일 이상인 법정 민원에 대해서 단축 일수를 마일리지로 적립해 누적 점수가 높은 공무원을 선정했다. 남혜원 주무관(사회복지과), 이민해 주무관(환경위생과), 송서경 주무관(신활력경제정책관), 전필규 주무관(사회복지과), 배재영 주무관(해양수산과)이 선정됐다.

심덕섭 군수는 시상식 이후 민원 처리 우수공무원들의 애로사항과 건의 사항을 청취했다.





심덕섭 군수는 "국민신문고 민원 처리와 민원 실적은 단순한 처리 건수를 넘어 국민의 불편 해소와 '신뢰받는 행정 구현'에 중요한 지표다"며 "앞으로도 친절하고 신속한 민원 행정을 위해 모든 공직자가 최선을 다해주길 바란다"고 말했다.





