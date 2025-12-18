본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"해상풍력 비싼데 왜하죠" "핵연료 재처리하면 양이 줄어드나요" 송곳질문 쏟아낸 이 대통령

강희종에너지 스페셜리스트

입력2025.12.18 10:41

시계아이콘02분 45초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

산업부·기후부·원안위 업무보고서
대왕고래·해상풍력·원전 등 이슈로
"원전은 효율성·타당성·필요성 놓고 토론해야"

"해상풍력 비싼데 왜하죠" "핵연료 재처리하면 양이 줄어드나요" 송곳질문 쏟아낸 이 대통령 이재명 대통령이 17일 정부세종컨벤션센터에서 열린 기후에너지환경부(기상청)·원자력안전위원회 업무보고에서 발언하고 있다. 2025.12.17 연합뉴스
AD

이재명 대통령은 17일 세종컨벤션센터에서 열린 산업통상부, 기후에너지환경부, 원자력안전위원회를 대상으로 한 업무보고에서 에너지 분야에 대한 날카로운 질문들을 쏟아냈다. 이 과정에서 이 대통령은 에너지 이슈가 이념적으로 대립하고 있는 현상을 여러 차례 지적했다. 원전에 대해서는 효율성, 타당성, 필요성을 놓고 진지하게 토론해야 한다고 강조하기도 했다.


이날 이 대통령의 화살을 가장 먼저 맞은 곳은 한국석유공사였다. 이 대통령은 윤석열 정부 당시 추진했던 동해 심해 가스전 사업인 일명 '대왕고래' 프로젝트의 사업성을 꼬치꼬치 캐물었다.

이 대통령 "개발 가치 모르는데 수천억 투자해야 하나"

이 대통령은 "대왕고래에서 석유가 난다고 치고 계산했을 때 배럴당 생산원가는 어느 정도로 추산했나"고 질문했다. 이에 최문규 석유공사 사장 직무대행이 변수가 많아 계산하지 못했다는 취지로 답하자 이 대통령은 "변수가 많으면 안 해야 하는 것 아니냐, 개발 가치가 있는지 없는지 모르는 것에 수천억 원을 투자할 생각이었냐"고 추궁했다.


이 대통령은 누적 부채 20조원에 자본잠식 상태인 석유공사의 경영 정상화 방안에 대해서도 물었다. 최 직무대행은 "해외 자산 중 불량자산을 매각, 우량자산 위주로 재편하고 강력한 구조조정을 실시할 계획"이라고 답하자 이 대통령은 "불량자산 판다고 개선되지는 않을 것 같다"며 부정적으로 답했다.


"해상풍력 비싼데 왜하죠" "핵연료 재처리하면 양이 줄어드나요" 송곳질문 쏟아낸 이 대통령 김성환 기후에너지환경부 장관이 17일 정부세종컨벤션센터에서 이재명 대통령의 질문에 답하고 있다. 2025.12.17 연합뉴스

기후부 업무보고에서는 해상풍력의 발전단가가 이슈가 됐다. 이날 기후부는 해상풍력의 발전단가를 킬로와트시(kWh)당 330원에서 250원 이하로, 육상풍력은 180원대에서 150원대로, 태양광은 100원 이하로 낮추겠다고 보고 했다.


이에 대해 이 대통령은 "해상풍력은 발전단가를 낮추더라도 250원인데, 왜 하는가"라고 질문했다. 김성환 기후부 장관이 "우리나라는 바닷바람의 양이나 질이 좋아 대량으로 생산하기 좋다"며 "지금은 설비 규모가 0.3GWh에 불과해 330원이지만 대폭 확대하면 단가를 200원대 이하로 낮출 수 있다고 답했다.


그럼에도 이 대통령은 "장기적으로 봤을 때 태양광보다 비싼데 왜 해상풍력을 열심히 해야 하는지 이해하기 어렵다"는 취지로 말했다.


심진수 기후부 재생에너지정책관이 "해상풍력을 제2의 조선플랜트 산업으로 육성할 수 있다"며 "해외 사례를 보면 3GW, 10GW 이상 설치하면 150원 이하로 내려간다"고 답했다. 이호현 기후부 2차관도 "2035년이면 25GW 이상 설치해서 단가를 150원 수준으로 낮추겠다"며 "선박도 있어야 하고 항만, 케이블 등 인프라도 만들어져야 한다"고 거들었다. 그제야 이 대통령은 '지금은 투자과정이다, 이 말씀이군요"라며 수긍했다.


이 대통령은 발전 공기업에서 안전사고가 발생한 것과 관련해 "공기업은 존재 자체가 국가 정책을 수행하는 것"이라며 지나친 수익성 추구로 인해 산재나 임금 착복이 있어서는 안 된다고 강조하기도 했다. 이 대통령은 "국가는 악질이 아닌 모범적인 고용주가 되어야 한다"며 "효율 만능주의에 빠져선 안 된다"고 강조했다.

"해상풍력 비싼데 왜하죠" "핵연료 재처리하면 양이 줄어드나요" 송곳질문 쏟아낸 이 대통령 이호현 기후에너지환경부 제2차관이 17일 정부세종컨벤션센터에서 열린 기후부(기상청)·원안위 업무보고에서 이재명 대통령 질문에 답하고 있다. 2025.12.17 연합뉴스

이 대통령은 원전에 대해서도 민감한 질문을 이어갔다. 이 대통령은 "원전을 새롭게 시작해서 하나 짓는 데 얼마나 걸리냐"고 질문했다. 지난 9월 취임 100일 기자회견에서 "원전을 짓는데 15년 걸린다"고 언급한 이후 논란이 커진 것을 의식한 것으로 보인다.


이에 김성환 기후부 장관이 "실제로 10~15년 걸린다"고 말하자 이 대통령은 "김 장관은 민주당이라 못 믿겠다"며 정치색이 없는 참석자의 발언을 구했다.


이에 한국수력원자력 전대욱 사장 직무대행이 "11차 전력수급기본계획에 따르면 13년 11개월 걸린다"며 "부지선정에 2년, 인허가에 3년 4개월, 착공부터 준공까지 7년 7개월 걸린다"고 설명했다.

원전 문제엔 "당적이 없는 사람이 얘기하라"

소형모듈원자로(SMR)와 관련해 이 대통령은 "설계인가를 2028년, 건설 허가를 30년에 받고 2035년에 짓겠다는 계획인데 낙관적인 전망 아닌가? 실현될 것이란 보장은 있는가"라고 물었다.


이에 대해 전대욱 사장 대행은 "저희가 보기에 기술적인 부분이나 세계 에너지 수요 수급을 보면 필요하고 충분히 될 것 같다"고 답했다.


이 대통령은 SMR의 위험성이 기존과 다른지도 따져 물었다. 이에 전 사장 대행은 "기술적으로 기존 대형 원전의 1000분의 1"이라며 "일체형으로 만들었으며 사고가 나면 (원자로를) 바로 수조에 담그는 방식이라 안전하다"고 설명했다.


"해상풍력 비싼데 왜하죠" "핵연료 재처리하면 양이 줄어드나요" 송곳질문 쏟아낸 이 대통령 전대욱 한국수력원자력 사장 직무대행이 17일 정부세종컨벤션센터에서 열린 부처 업무보고에서 이재명 대통령 질문에 답변하고 있다. 2025.12.17 연합뉴스

이 대통령은 "미국과 협상을 통해 우라늄 농축이나 사용후 핵연료를 재처리를 자체적으로 할 수 있도록 했는데 일부에서 핵연료를 재처리하면 부피가 크게 줄어든다고 하는데 맞느냐"고 물었다.


이에 최원호 원자력안전위원회 위원장이 "5분의 1로 줄어든다"고 답하자 조성돈 한국원자력환경공단 이사장은 "한·미가 8000억원을 들여 연구했지만 아직 결론이 나오지 않았다"며 엇갈리는 대답을 내놨다. 조성돈 이사장은 "우리나라는 사용후 핵연료중 50%가 재처리할 수 없는 중수로형"이라고 설명했다.


이 대통령이 프랑스 등 해외 원전 운영 국가의 재처리 사례에 대해 묻자 이호현 기후부 2차관은 "습식 재처리를 하고 있는 프랑스는 부피가 5분의 1로 줄어든다는 연구 결과가 있지만 우리가 미국과 공동 연구하고 있는 건식 방식은 부피가 크게 줄지 않는다"고 설명했다. 습식 재처리의 경우 핵무기의 원료로 쓸 수 있는 플루토늄이 추출되기 때문에 국제사회의 엄격한 감시를 받아야 한다.


이 대통령은 "일부에서는 핵연료를 재처리하면 매우 유용한 자원이라고 얘기하는 사람이 있고 일부는 그렇지 않다고 얘기한다"며 "당이 없는 사람이 얘기해달라"고 말했다.

"해상풍력 비싼데 왜하죠" "핵연료 재처리하면 양이 줄어드나요" 송곳질문 쏟아낸 이 대통령 임승철 한국원자력안전기술원장이 7일 정부세종컨벤션센터에서 열린 부처 업무보고에서 이재명 대통령 질문에 답변하고 있다. 2025.12.17 연합뉴스

이에 원자력을 전공한 임승철 한국원자력안전기술원(KINS) 원장은 "핵연료를 원자로에서 3~4년 태우면 원래 농도 4%였던 우라늄235가 1%만 남고, 우라늄238중 0.5%는 플루토늄으로 변화한다"며 "남아있는 우라늄을 재활용하자는 것이 과학자들의 주장"이라고 말했다.


플루토늄은 핵무기로 쓰거나 발전소 연료로 사용할 수 있는데 발전소용으로 사용할 경우 순수 우라늄만 사용하는 것보다 기술적으로 까다롭다고 임 원장은 설명했다.


이날 이 대통령은 원전에 대한 사회적 논란에 대해 "우리 사회가 편먹고 싸우기만 하지 진지한 토론을 안 하다 보니 진실이 아닌 게 진실인 것처럼 유통된다"며 "원전도 효율성, 타당성 필요성에 대해 진지하게 토론해야지 정치 의제기 되어선 안 된다"고 강조했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이 대통령은 "과학적 논쟁을 하는데 니편 내편을 나누고 있다"며 "희한하게 과학자들도 편을 나눈다"라고도 했다.




강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
식품사막
  • 25.12.1606:40
    ⑥ 생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"
    ⑥ 생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1606:30
    "케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"⑤
    "케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"⑤

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1406:30
    ④ 이동식 마트는 적자…지원 조례는 전국 4곳 뿐
    ④ 이동식 마트는 적자…지원 조례는 전국 4곳 뿐

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1306:30
    "창고에 쟁여놔야 마음이 편해요"…목숨 건 장보기 해결하는 이동식 마트 ③
    "창고에 쟁여놔야 마음이 편해요"…목숨 건 장보기 해결하는 이동식 마트 ③

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1206:40
    "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 ②
    "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 ②

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

기획
美 새 안보전략
  • 25.12.1711:00
    ③'中 배제 新무역질서'…"동맹 경제력으로 中 견제"
    ③'中 배제 新무역질서'…"동맹 경제력으로 中 견제"

    미국 안보전략의 또 다른 축은 '경제안보'다. 중국을 배제하는 무역질서 재편을 핵심 의제로 내세우며 한국의 부담을 키울 거란 분석이 나온다. 미국이 무역관계 리밸런싱과 관세를 통한 재산업화를 내걸고 중국을 견제하기 위한 동맹들의 정책 변화를 요구하고 있기 때문이다. 미·중 갈등의 여파가 한국에 전가되지 않도록 산업·기술 공급망 구조를 구분해 대응해야 한다는 지적이 제기된다. 도널드 트럼프 행정부가 최근 공개한

  • 25.12.1706:10
    '상호주의' 기반 수출·통상 고도화…자본유출·환율상승 압박도
    '상호주의' 기반 수출·통상 고도화…자본유출·환율상승 압박도

    미국이 3년 만에 새 국가안보전략(NSS)을 내놓으면서 한국 경제에 미칠 파장을 두고 관심이 쏠리고 있다. 동맹국에도 예외 없이 계산서를 들이미는 도널드 트럼프 미 행정부의 성향이 이번 NSS에도 고스란히 담기면서 수출 및 통상 셈법이 더욱 복잡해진 상황이다. 지정학 리스크 등 외부 제약 요인이 커질 경우 자본 유출과 환율 상승 등의 부작용이 추가로 발생할 수 있다. 중국을 상대로 한 미국의 태도 변화를 토대로 기회를 엿

  • 25.12.1611:28
    "美·中 관계 거래주의 기반, 틈새서 실리 챙겨야"
    "美·中 관계 거래주의 기반, 틈새서 실리 챙겨야"

    최근 공개된 미국 국가안보전략(NSS·National Security Strategy) 보고서에 담긴 동북아 외교·안보 전략을 두고 이재명 정부가 내년부터 본격화하겠다고 선언한 '한반도 평화·공존 프로세스'에 어떤 영향을 미칠지 기대와 우려가 교차하고 있다. 한반도 비핵화에 대한 언급이 빠지고 중국·러시아·일본에 대한 전통적 서술에 변화가 감지되면서다. 전문가들은 이재명 대통령이 동북아 외교 안보와 미·중 관계가 '거래주의'를

  • 25.12.1510:00
    中·러 "환영" vs 유럽 "내정 간섭"…각국 엇갈린 반응
    中·러 "환영" vs 유럽 "내정 간섭"…각국 엇갈린 반응

    역대 미국 행정부들과 정 반대 기조의 도널드 트럼프 행정부의 새 국가안보전략(NSS)에 각국이 엇갈리는 반응을 보인다. 전통적으로 견제 대상이었던 중국, 러시아는 예상 밖의 온건한 표현에 긍정적인 태도를 보이지만, 오랜 동맹 유럽은 '문명의 소멸'이라는 미국의 경고에 "내정간섭"이라며 들끓고 있다. 전임 조 바이든 행정부만 해도 NSS에서 중국을 '최대의 도전', 러시아를 '당장의 위협'이라고 했다. 트럼프 1기 행정부도

  • 25.12.1510:00
    中 추격·러 위협 여전한데… 美 해석만 달라졌다
    中 추격·러 위협 여전한데… 美 해석만 달라졌다

    "미국이 아틀라스처럼 세계질서를 떠받치던 시대는 끝났다." 지난 5일 미국 도널드 트럼프 행정부의 국가안보전략(National Security Strategy·NSS)이 공개됐다. 미국은 중·러와의 세계 패권 경쟁 대신 '힘의 균형'을 추구한다는 방침을 새 원칙으로 내세웠다. 33쪽에 달하는 이번 NSS는 전임 바이든 행정부 때인 2022년 이후 3년 만에 나온 미국의 안보전략 지침서다. NSS는 미국 대통령이 의무적으로 작성·공개하는 최상위 안

기획
농업 바꾼 FTA
  • 25.12.1510:17
    "눈에 띄게 달라졌다" 36억 투입해 '자동화·자원화' 확 달라진 도축장⑤
    "눈에 띄게 달라졌다" 36억 투입해 '자동화·자원화' 확 달라진 도축장⑤

    정부가 추진해 온 자유무역협정(FTA) 국내보완대책이 도축·가공 현장의 체질 개선으로 이어지고 있다. 부산·경남권의 핵심 거점인 부경양돈협동조합 통합부경축산물공판장과 대전·충남권의 대전충남양돈농협 산하 포크빌축산물공판장은 시설 현대화를 통해 생산성과 위생, 환경 성과를 동시에 끌어올리며 국내 축산물 경쟁력 강화의 실증 사례로 평가받고 있다. 수입 축산물과의 경쟁이 불가피한 상황에서, 공판장의 역할이 단순

  • 25.12.1209:58
    '똥값의 역전'…70억 투입하자 악취 나던 분뇨가 돈이 됐다 ④
    '똥값의 역전'…70억 투입하자 악취 나던 분뇨가 돈이 됐다 ④

    정부가 추진해 온 자유무역협정(FTA) 국내보완대책이 제주 축산 현장에서 실질적인 성과를 내고 있다. 제주 한라산바이오는 그 대표적인 사례로, 가축분뇨를 재생에너지와 비료로 전환하며 지역 축산업의 환경 기반을 바꾼 시설로 꼽힌다. 제주에서는 약 55만~60만마리의 돼지가 사육되며 하루 2500t 가까운 분뇨가 발생하는데, 한라산바이오는 이를 안정적으로 처리하고 자원화하는 데 핵심 역할을 하고 있다. 현장에서는 "분뇨가

  • 25.12.1108:51
    멀쩡한 사과 보더니 "이건 썩은 거예요" 장담…진짜 잘라보니 '휘둥그레' 비결은?③
    멀쩡한 사과 보더니 "이건 썩은 거예요" 장담…진짜 잘라보니 '휘둥그레' 비결은?③

    "자유무역협정(FTA) 국내 보완대책을 통해 설립된 '충주 거점 산지유통센터(APC)'는 단양과 제천, 음성, 괴산 등 충북 북부권에 위치한 농가 650곳에서 생산한 사과를 세척·선별·포장·출하하는 과실 전문 APC입니다. 생산단계부터 관리하고 사과 브랜드화를 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또 저온저장고와 선별기 등을 통해 비용을 줄여 농가엔 더 큰 수익을, 소비자들에겐 품질 좋은 사과를 안정적으로 공급하고 있습니다.

  • 25.12.1010:18
    고품질 韓 조사료 키워 사료비·수입의존도↓ ②
    고품질 韓 조사료 키워 사료비·수입의존도↓ ②

    59개 국가와의 (자유무역협정FTA) 체결 이후 축산농가의 부담을 줄이고 경쟁력을 강화하기 위한 정부의 국내보완대책 가운데 하나가 '조사료생산기반확충 사업'이다. 조사료는 볏짚이나 목초 등 거친 섬유질 위주의 사료로, 이 사업을 통해 국산 조사료의 생산·유통·가공 기반을 갖춘 지역 단위 가공·유통센터가 확충되면서 국산 조사료 품질과 시장 신뢰도가 눈에 띄게 개선됐다는 평가가 나온다. 전북 김제에 위치한 전주김제

  • 25.12.0909:11
    "1인당 3500만원까지 받는다"…'직접 지원'한다는 FTA국내보완책①
    "1인당 3500만원까지 받는다"…'직접 지원'한다는 FTA국내보완책①

    올해 3분기 기준 한국은 22개의 자유무역협정(FTA) 발효를 통해 59개 국가와 FTA를 활용한 무역에 나서고 있다. 한국의 첫 FTA인 한-칠레 FTA가 발효된 2004년 4월 이후 약 21년 5개월 만의 성과다. 정부는 현재 전 세계 국내총생산(GDP) 85% 수준인 FTA 네트워크를 글로벌 1위인 90%까지 더 넓고 촘촘하게 확충할 방침이다. FTA 네트워크 확대에 따라 한국의 수출 시장이 넓어진 만큼 수출액도 2004년 2538억달러에서 2024년 6836

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.1810:59
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"

    정부 부처 업무 보고가 계속되고 있다. 오늘은 국방부 보훈부 방사청 등의 업무 보고가 진행된다. 업무 보고가 생중계되는 것에 대해 강유정 대통령실 대변인은 "감시의 대상이 되겠다는 의미, 정책이 어떻게 만들어지는지 보여주는 것"이라고 설명했다. 업무 보고가 이루어지면서 이재명 대통령의 업무 스타일에 대한 관심도 커지고 있다. 대통령실 참모들과 대통령과 같이 일했던 이들이 말하는 '이재명 업무 스타일'은 어떤 것인

  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기