광주신세계, 성평등가족부 주관 '가족친화인증기업'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주 35시간제·양육지원·복지혜택 등

광주신세계는 성평등가족부 주관 2025년 인증기간 연장심사에서 92.7점이라는 우수한 성적으로 통과해 가족친화인증기업으로 인정받았다고 18일 밝혔다.

광주신세계, 김성춘 사원대표(왼쪽)와 김기웅 지원팀장이 가족친화우수기업 현판을 들고 기념촬영을 하고 있다. 광주신세계 제공

AD

가족친화기업인증은 가족친화제도를 모범적으로 운영하는 기업 및 공공기관에 대해 심사를 진행해 인증 자격을 부여하는 제도이다.

가족친화제도는 자녀출산 및 양육지원, 유연근무제도, 가족친화 직장문화 조성 등을 포함한다. 신규 인증은 3년 동안 유효하고, 신규인증 기간 만료 전 유효기간 연장은 2년이 가능하다.

대기업 대상 심사에는 최고경영층의 리더십, 가족친화제도 실행, 가족친화경영 만족도, 자체점검(온라인) 이력 등 실질적이고 실효성 있는 항목을 포함하고 있어 내실있는 운영이 중요한 기준이 되고 있다.

광주신세계는 지난 2014년 첫 신규 인증을 받았으며 2025년 가족친화인증 심사 결과 총점 92.7점을 획득하며 성과를 인정받았다. 항복별로는 최고경영층의 리더십 10.0점, 가족친화 실행제도 54.0점, 자체점검(온라인) 이력 10.0점, 가점 10.0점을 획득했다.

광주신세계는 주 35시간제 근무와 육아휴직, 연차사용, 가족 돌봄 휴가 등이 자유로운 점에서 가족 친화 환경을 조성하는데 큰 기여를 했다는 평을 받았다. 특히 직원들을 위한 건강검진 및 의료비 지원, 심신단련 프로그램, 사택 지원 및 주택자금 대출 등 다양한 부양가족 지원제도를 다양하게 운용되고 있다는 점도 높은 평가를 받았다.

특히 만점을 획득한 '최고경영층의 리더십' 부문에서는 경영진의 의사결정에 앞서 '한가족협의회'를 통해 임직원들의 의견을 다양하게 청취하고 다양한 복지혜택 니즈를 수렴, 반영해 근무 의욕을 고취한다는 점에서 대기업 중에서도 상위권에 올랐다.

한가족협의회는 사원들이 직접 선거를 통해 선출한 사원대표 및 대의원으로 구성된 조직으로, 출근길 간식 서비스 운영, 명절맞이 직원 사기진작 이벤트, 전사원 볼링대회 개최 등 조직 활성화에 앞장서고 있다.

특히 주목할 점은 광주신세계의 여성 근로자 중 육아휴직 및 육아기 근로시간 단축 이용률이 92%로 우수한 편이며, 근로자 육아휴직 및 출산 휴가 후 고용유지율 역시 100% 달한다는 것이다. 배우자 출산휴가 사용률도 100%로서 양육지원제도의 실행률이 높았다.





AD

광주신세계 이동훈 대표이사는 "일과 가정의 균형이 곧 회사의 발전으로 이어진다는 생각으로 가족 친화 직장문화 조성에 힘써왔다"며 "앞으로도 임직원들의 의견을 다방면으로 청취해 사원들이 근무하기 좋은 회사가 되기 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>