경찰, 통일교 총재 최측근 전 비서실장 소환 조사

경찰이 정치권 인사들이 연루된 통일교 금품 수수 의혹과 관련해 한학자 총재의 전 비서실장인 정원주씨를 불러 조사하고 있다.

경찰청 특별전담수사팀은 18일 오전 9시 43분께 서울 서대문구 경찰청사에서 정씨를 참고인 신분으로 소환했다.

정씨는 통일교 최상위 행정조직인 천무원 부원장 등을 지낸 교단 2인자이자 한 총재의 최측근으로 알려진 인물이다.

정씨는 '정치권 금품 전달이 있었느냐', '한 총재 지시가 있었느냐', '280억원이 정치권 로비에 사용된 게 맞느냐', '금고 자금 출처가 어떻게 되느냐' 등 취재진 질문에 답변하지 않았다.





경찰은 2018∼2020년 무렵 통일교 측이 전재수 전 해양수산부 장관, 임종성 전 더불어민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원에게 수천만원의 현금 및 명품 시계 등을 전달한 정황 등에 대해 집중적으로 조사할 방침이다.





