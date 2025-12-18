정부, 2월부터 GPU 1만장 푼다…쿠팡 사태엔 범부처 TF 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

배경훈 부총리 주재 제2회 과기장관회의

AI 반도체 유니콘 5개 육성

국산 NPU 공공 도입 과제 속도

민관 과기AI 프로젝트 '한국판 제네시스 미션' 방안 마련

정부가 첨단 그래픽처리장치(GPU) 1만장을 내년 2월부터 산업계와 학계, 국가 인공지능(AI) 프로젝트에 순차 배분한다. 대규모 개인정보 침해 논란이 불거진 쿠팡 사태와 관련해선 범부처 태스크포스(TF)를 꾸려 사고 조사와 함께 정보보호 인증제도를 개편할 방침이다.

과학기술정보통신부는 18일 정부서울청사에서 열린 제2회 과학기술관계장관회의에서 이같은 방안을 확정하고 GPU 공급과 쿠팡 후속조치를 신속히 추진하기로 했다.

정부는 확보된 GPU 약 1만3000장 중 정부 활용분인 1만장을 내년 2월부터 본격 배분하기 위해 오는 22일부터 온라인 플랫폼을 통해 산·학·연 과제 접수를 시작하고 관계부처 수요조사를 통해 분야별 AX 등 국가 프로젝트 발굴도 진행한다. 각 부처가 희망하는 도메인별 AX 수요에 맞춰 기술개발과 실증 계획을 공동 수립하고 예산도 함께 확보하는 방식으로 협력을 확대한다는 방침이다. GPU를 포함해 AX 대전환에 필요한 핵심 자원 역시 과기장관회의에서 논의해 활용할 수 있도록 지원할 계획이다.

배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 이날 모두발언에서 "자동차·조선·금융 등 모든 산업이 AI·디지털과 결합해 생산성과 부가가치를 높이는 시대가 됐고 정부 역시 예외일 수 없다"며 속도감 있는 추진을 당부했다. 이어 "산업·사회 전반의 근본적 혁신을 이끌 새로운 성장엔진을 발굴하기 위해 범부처 민관 협력 프로젝트인 '한국판 제네시스 미션' 추진 방안도 마련해 조만간 장관회의에서 논의하겠다"고 덧붙였다.

회의에서는 AI 반도체 산업 도약 전략도 함께 논의됐다. 정부는 국산 NPU를 중심으로 한 생태계를 육성해 'AI 반도체 유니콘 5개'를 키운다는 목표를 제시했다. 성능 고도화와 대규모 테스트베드 구축, 공공·민간 수요 창출을 통해 이른바 'K-엔비디아'로 불릴 수 있는 기업을 육성하겠다는 전략이다.

AI 시대 대한민국 네트워크 전략도 함께 논의됐다. 정부는 2030년까지 지능형 기지국(AI-RAN) 500개 이상을 전국에 구축하고 매출 5000억원 이상 AI 네트워크 기업 5곳을 육성한다는 목표를 제시했다. AI 에이전트와 피지컬 AI 확산으로 폭증할 트래픽과 초저지연 수요에 대비해 6G와 AI 네트워크를 차세대 성장 동력으로 삼겠다는 구상이다.





이번 회의에서는 쿠팡 개인정보 침해 사태에 대한 범부처 대응 방향이 긴급 안건으로 올라왔다. 정부는 과기정통부 제2차관을 팀장으로 과기정통부, 개인정보보호위원회, 방송미디어통신위원회, 금융위원회, 공정거래위원회, 국가정보원, 경찰청 등 관계기관 등이 참여하는 범부처 TF를 구성한다. TF는 침해사고 조사와 수사, 이용자 보호, 정보보호 인증제도 개편, 기업 책임성 강화를 중점 논의할 예정이다. 12월 넷째 주 TF 킥오프 회의를 시작으로, TF 팀장이 수시로 관계부처 회의를 열어 진행 상황을 점검한다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

