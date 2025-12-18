10년 뒤 분양가도 그대로… 불안정한 시장 속 ‘아주 더 하이클래스’ 주목

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아주 더 하이클래스 조감도

치솟는 집값과 예측 불가능한 금리 인상 등 최근 부동산 시장의 불확실성이 심화되면서, 내 집 마련을 꿈꾸는 이들의 고민도 깊어지고 있다. 이러한 불안정한 시장 속 제주 영어교육도시 인근에 조성되는 하이엔드 임대주택 '아주 더 하이클래스'가 파격적인 '10년 확정 분양가' 조건을 내걸어 실수요자들의 관심을 집중시키고 있다.

■ 급등하는 분양가 걱정 끝! 10년 뒤에도 '지금 가격'으로 내 집 마련

'아주 더 하이클래스'의 가장 큰 강점은 '10년 확정 분양가'다. 계약 시 10년 뒤 분양 전환 가격을 사전에 확정해 미래 집값 상승 걱정 없이 안정적인 내 집 마련 계획이 가능하다. 주변 시세와 무관하게 계약 당시 약속된 가격이 적용되기 때문에 시장 변동성 리스크를 완벽히 없앴다. 또한 10년간 시세 변동을 지켜보다가 가장 유리한 시점에 분양 전환을 선택할 수 있어, 안정된 주거와 더불어 미래 가치 상승도 기대할 수 있다.

더불어 임대보증금 5%만 납입하면 입주까지 부담 없이 준비 가능하며, 입주 시에는 임대보증금의 최대 95%까지 대출이 가능해 초기 자금 부담까지 크게 낮췄다. 2년간 파격적인 대출이자 지원과 중도금 전액 무이자 혜택, 발코니 확장 전체 무상 제공, 세대 내 다양한 무상 옵션도 제공해 하이엔드 주거가치를 한층 높였다.

■ 민간임대의 실속과 하이엔드 주거 품격을 동시에

이뿐만이 아니다. '아주 더 하이클래스'는 민간임대주택으로 최대 10년간 안정적인 거주가 가능하며, 계약은 2년 단위로 연장할 수 있어 장기 거주에도 안심이다. 특히 취득세, 재산세, 종합부동산세 등 각종 세금 부담도 없어 경제적 안정성도 우수하다.

부동산 업계 관계자는 "불안한 시장 환경에서 영끌이나 무리한 매입보다는 아주 더 하이클래스가 제안하는 안정적인 10년 거주와 확정 분양가 전환 혜택을 주목해볼 필요가 있어 보인다"라며 "품격 있는 하이엔드 라이프와 미래 자산 가치를 동시에 누릴 수 있도록 설계된 이곳은 수요자들을 위한 다양한 혜택도 제공해 주거 만족도가 높을 것"이라고 밝혔다.

'아주 더 하이클래스'는 지하 1층~지상 최고 4층, 17개 동, 전용면적 99㎡부터 239㎡까지 총 167가구 규모로 조성된다. 이곳은 제주 지역에서는 보기 드물게 단지 전체 동이 지하 주차장과 직접 연결되는 혁신적인 설계로 입주민의 안전성과 편의성을 한층 높였다. 모든 세대가 지하 연결 통로를 통해 안전하게 이동할 수 있는 안심 주거 동선을 확보했으며, 세대당 1.9대의 넉넉한 주차 공간과 더불어 일부 지상 주차 공간까지 효율적으로 마련하여 입주민의 다양한 니즈를 충족시킬 예정이다.

또한 판상형 구조 설계를 기반으로 남향 배치를 극대화해 탁월한 채광과 통풍을 자랑한다. 또한 넓은 서비스 면적을 제공함으로써 실제 사용 가능한 공간을 극대화해 동급 면적 아파트 대비 한층 넓고 효율적인 주거 환경을 선사한다. 펜트하우스, 메조넷(복층 타입), 애틱(다락 타입) 등 다채로운 하이엔드 특화 설계는 입주민의 라이프스타일에 따라 선택의 폭을 넓히며, 석재 마감(일부 세대 적용)으로 공간의 품격을 한층 더 끌어올린다.

이에 더해 '아주 더 하이클래스'는 입주민의 만족도를 극대화하기 위한 다양한 무상 옵션도 제공한다. 쾌적한 주거 환경을 위한 제습기와 산소발생기는 물론, 고품격 빌트인 가전의 대명사인 LG 인덕션과 LG 식기세척기, 그리고 LG 광파오븐까지 모두 무상 옵션으로 제공되어 입주와 동시에 완벽하게 갖춰진 주방에서 편리하고 여유로운 생활을 시작할 수 있다. 이 외에도 각 세대의 라이프스타일을 고려한 세심한 설계와 마감재를 통해 입주민들의 주거 만족도를 한층 더 높였다는 평가다.

한편 '아주 더 하이클래스'는 맹모들의 선호도가 높은 제주 영어교육도시 인근에 위치해 있다. 브랭섬홀 아시아(BHA), 노스 런던 칼리지에잇 스쿨(NLCS), 세인트 존스베리 아카데미(SJA), 한국국제학교(KIS) 등 세계적인 수준의 학교들이 모여 있어, 원어민 교사와의 상호작용은 물론 글로벌 커리큘럼을 통해 자녀들이 창의적이고 주도적인 학습을 경험할 수 있다. 또 미국 조지아주 애틀란타에 소재한 사립 과학 영재학교 FSA의 '풀턴 사이언스 아카데미 애서튼(Fulton Science Academy Atherton)'이 내년 4월 착공을 앞두고 있어, 주거 수요 또한 대폭 증가할 전망이다.





'아주 더 하이클래스'의 모델하우스는 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 일원에 위치해 있으며, 입주는 내년 상반기로 예정돼 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

