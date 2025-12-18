하이트진로, 참이슬·테라 '2025 대한민국 100대 브랜드' 등극

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

참이슬 13년 연속, 테라 4년 연속 선정

주류 브랜드 중 유일하게 100대 브랜드로 등재

하이트진로의 소주 브랜드 '참이슬'과 맥주 브랜드 '테라'가 '2025 대한민국 100대 브랜드'에 선정됐다.

AD

하이트진로는 브랜드스탁이 발표한 '2025 대한민국 100대 브랜드'에서 참이슬이 13년 연속, 테라가 4년 연속 이름을 올렸다고 18일 밝혔다.

대한민국 100대 브랜드는 브랜드 가치 평가 전문기관 브랜드스탁이 브랜드 가치 평가 지수(BSTI)를 기반으로 230여 개 산업군, 1000여 개 브랜드 중 상위 100개를 발표하는 제도다.

참이슬은 대한민국 대표 K-주류와 K-콘텐츠의 만남으로 넷플릭스 드라마 '오징어 게임'과 협업해 에디션 제품을 지난해 12월, 지난 6월에 선보였으며 각각 5주 만에 완판되며 인기를 입증했다.

또 참이슬은 그동안 세계 유일의 소주 뮤직페스티벌 '이슬라이브 페스티벌'을 통해 브랜드 경험을 지속해서 확장하며 MZ세대와의 접점을 강화해 왔다. 단순한 주류 마케팅을 넘어 음악·피크닉·캠핑을 아우르는 복합 문화 콘텐츠로 발전시키며 '경험하는 브랜드'로 자리 잡았다는 평가다.

테라는 100% 리얼탄산 공법 및 호주산 100% 청정맥아 사용, NON-GMO 원료 사용 등 '청정 라거'를 상징하는 핵심 가치로 브랜드 차별성을 공고히 했다. 또 2019년 출시 이후 이어온 '청정 활동'은 브랜드 신뢰의 기반이 됐으며 다양한 친환경 활동·사회공헌·캠페인을 통해 여러 방면에서 청정의 가치를 실천 중이다. 최근 대학생들과 ESG 활동을 전개하는 '청정 캠퍼스 캠페인', 친환경 패션 브랜드 '플리츠마마'와의 업사이클링 협업 등은 테라의 청정 철학을 소비자 일상 속 경험으로 전환하는데 기여했다





AD

하이트진로 관계자는 "참이슬과 테라가 주류 브랜드 중 유일하게 100대 브랜드에 동시에 선정된 것은 소비자 여러분의 지속적인 신뢰와 성원 덕분"이라며 "앞으로도 브랜드 고유 가치인 참이슬의 '깨끗함', 테라의 '청정'을 기반으로 더 새롭고 차별화된 브랜드 경험을 선보이겠다"고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>