한국투자MySuper알아서펀드 시리즈, 연초 이후 설정액 1000억 증가

한국투자신탁운용은 한국투자MySuper알아서펀드 시리즈의 연초 이후 설정액이 1000억원 이상 증가하며 꾸준한 성장세를 이어가고 있다고 18일 밝혔다.

펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 한국투자MySuper알아서펀드 시리즈는 올해 들어 1060억원의 자금이 유입됐다. 한국투자MySuper알아서성장형펀드와 한국투자MySuper알아서안정형펀드에서 각각 설정액 627억원, 433억원이 늘어나며 시리즈 전체 성장을 뒷받침했다.

자금 유입 확대의 배경에는 안정적인 운용 성과도 자리하고 있다. 시리즈 중 한국투자MySuper알아서성장형펀드의 퇴직연금온라인 클래스(C-Re)는 최근 1년 수익률 26.71%를 기록했다. 국내 밸런스드펀드(BF) 중 최상위권을 차지했다. 3년 누적 수익률도 98.03%로 우수한 성과를 이어가고 있다. 해당 펀드를 100% 편입한 디폴트옵션(사전지정운용방법) 포트폴리오 '한국투자증권디폴트옵션적극투자형BF1' 역시 고용노동부가 발표한 디폴트옵션 현황에서 가장 높은 1년 수익률인 32.83%를 기록하며 경쟁력을 입증했다.

한국투자MySuper알아서펀드 시리즈는 '소비자물가 대비 초과수익 달성'이라는 투자목표를 표방한 자산배분형 상품이다. 국내 최초로 호주 퇴직연금 제도의 대표적인 디폴트옵션인 '마이슈퍼(MySuper)' 구조를 벤치마킹했다.

원화 투자자 환경에 최적화된 글로벌 자산배분 포트폴리오를 제공한다. 소비자물가상승률과의 연관성을 고려해 호주 주식, 미국 대형 성장주, 대체자산 등 글로벌 자산과 국내 채권에 분산 투자함으로써 장기적으로 소비자물가 대비 초과수익률 달성을 추구한다.

강성수 한국투자신탁운용 솔루션담당 상무는 "퇴직연금 적립금 규모는 빠르게 늘고 있지만 여전히 원리금보장 상품 비중이 높은 것이 현실"이라며 "은퇴 이후 자산의 실질 가치를 지키기 위해서는 인플레이션을 방어하며 실질 구매력을 유지하는 것이 무엇보다 중요하다"고 말했다.

이어 "해당 펀드 시리즈는 물가와 연동된 자산에 분산 투자해 변동성을 낮추고 장기적인 초과 수익을 추구하는 상품으로, 안정적인 노후 자금 운용을 원하는 투자자들에게 적합한 대안이 될 것"이라고 덧붙였다.





펀드는 실적배당형 상품으로 과거의 운용 성과가 미래 수익을 보장하지 않으며, 시장 상황에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

