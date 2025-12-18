보잉, 'F-15EX 조종석 디스플레이' 한화시스템에 발주

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"韓 기업 첨단 조종석 전자 장비 분야 참여 확대"

보잉은 'F-15EX 프로그램용 ELAD(Eagle Large Area Display)' 공급 계약을 한화시스템에 발주한다고 18일 밝혔다.

F-15EX. 보잉

보잉 디펜스는 작년 11월에 대한민국 방위사업청 항공기사업부와 우주 및 안보 부문 전투기 사업부 간 산업협력 추진 업무협약(MOU)을 체결, F-15 관련 다양한 산업협력을 진행해왔다. 그 일환으로 보잉은 공정한 심사를 통해 한화시스템을 ELAD의 글로벌 공급업체로 선정했다.

ELAD는 대한민국 공군이 운용하는 F-15K 슬램 이글 기단을 포함한 글로벌 F-15 기단 전반에 적용되는 현대화된 조종석 디스플레이다. 기존 'LAD(Large Area Display)'를 기반으로 구축, 향상된 상황 인식 능력과 임무 시스템과 상호 운용성 및 장기적 유지 관리 능력을 제공한다.

이번 계약은 전통적인 항공기 구조 부품이 아닌 첨단 조종석 전자장비에 초점을 맞춘 보잉의 한국 내 첫 공급 계약 중 하나다. 특히, 첨단 항공우주 시스템 분야에서 대한민국 산업의 참여를 확대하는 것으로, 기술 이전과 일자리 창출이 기대된다.

페이 딕슨 보잉 F-15 인터네셔널 부문 디렉터는 "항공기가 운용되는 방식에 맞춰 디스플레이 성능을 최적화하는 것은 전투준비태세와 유지관리성을 강화한다"며 "ELAD는 조종사에게 F-15EX 작전 환경에 최적화된 고해상도 컬러 대형 디스플레이를 제공한다"고 설명했다.





이어 "F-15EX는 동급 최고 수준의 무기 탑재량, 항속거리 및 속도를 제공하며 전술 전투기 기단의 중추 역할을 한다"며 "개방형 아키텍처는 진화하는 위협에 맞춰 신속한 능력 업데이트를 가능하게 한다"고 덧붙였다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

