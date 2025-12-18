CGV, 'K-Theater' 2030년까지 2000개로 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SCREENX·4DX 중심 글로벌 확산

CJ CGV 29주년 창립 기념식에서 발표하고 있는 정종민 CJ CGV 대표

AD

CJ CGV가 자체 개발한 특별관 기술 'SCREENX'와 '4DX'의 해외 진출을 본격화한다. 2030년까지 전 세계에 2000개의 'K-Theater'를 구축, 한국형 영화관 모델을 글로벌 표준으로 만들겠다는 목표다.

정종민 CGV 대표는 15일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 창립 29주년 기념식에서 "SCREENX와 4DX 확산을 가속화해 K-Theater가 글로벌 극장 산업의 표준이 되도록 하겠다"고 밝혔다.

정 대표는 "한국 영화 산업은 콘텐츠뿐 아니라 상영 기술에서도 경쟁력을 갖췄다"며 "K콘텐츠가 세계적 주목을 받는 만큼, K-Theater는 한국의 혁신 기술을 기반으로 글로벌 영화산업의 새로운 성장축이 될 것"이라고 말했다.

현재 전 세계에 1300개 수준인 K-Theater를 2030년까지 2000개로 늘린다는 계획이다. 정 대표는 "CG·VFX 육성과 AI 기술 투자를 통해 콘텐츠 기술 경쟁력도 함께 강화하겠다"고 밝혔다.

SCREENX는 정면을 넘어 좌우 벽면까지 확장한 세계 최초 다면 상영관이다. 4DX는 모션 체어와 바람, 빛, 안개, 향기 등 환경 효과를 결합한 오감 체험관이다. CGV는 두 기술을 합친 'ULTRA 4DX'도 운영 중이다.





AD

CGV 자회사 CJ 4DPLEX는 AMC, 시네월드, 시네폴리스, 시네마크 등 전 세계 5대 극장 체인 모두와 파트너십을 체결했다. 향후 할리우드 스튜디오 및 현지 극장사와 협업을 확대할 방침이다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>