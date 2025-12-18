카카오페이증권, 여기어때와 공동 프로모션…해외주식·숙소 할인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숙소 결제 시 최대 100만원 상당

해외주식 랜덤 지급

여기어때 할인 쿠폰·포인트 혜택도

카카오페이증권이 여행·여가 플랫폼 '여기어때'와 함께 여행 및 투자 혜택을 동시에 누릴 수 있는 공동 프로모션을 선보인다.

양사는 각 서비스 이용 고객에게 해외 주식 선물과 숙소 할인·포인트 혜택을 교차 제공하는 두 가지 이벤트를 마련했다.

숙소 결제하면 해외 인기 주식 랜덤 지급

먼저 이달 16일부터 다음 달 25일까지 '오늘부터 나도 해외주식 주주' 이벤트가 진행된다. 이벤트 기간 여기어때 홈페이지와 모바일 앱·웹에서 숙소를 결제한 고객이 참여 대상이며, 올해 6월부터 11월 사이 숙소 결제 이력이 없어야 한다.

결제 후 여기어때 전용 페이지에서 쿠폰 코드를 발급받아 카카오페이증권에 등록하면, 해외 인기 종목 5종 가운데 1개를 랜덤으로 받을 수 있다. 지급 대상 종목은 ▲애플 ▲구글 ▲테슬라 ▲엔비디아 ▲마이크로소프트 등 글로벌 빅테크(대형 정보기술 기업)다. 지급 금액은 최소 1000원부터 최대 100만원까지 무작위로 제공된다.

1만 원 주식 거래 시 숙소 할인 쿠폰 100% 제공

같은 기간 진행되는 '설레는 주식 거래' 이벤트는 카카오페이증권에서 주식을 거래한 사용자를 대상으로 한다. 올해 6월~11월 사이 일반 주식 거래 이력이 없는 사용자가 이벤트 기간 내 1만원 이상 거래하면 참여할 수 있다. 단, 자동투자(모으기)는 제외된다.

완료 시 참여자 전원에게 국내·해외 숙소 1만원 중복 할인쿠폰이 제공된다. 추가로 쿠폰 수령자 중 추첨을 통해 여기어때 포인트 ▲100만P(1명) ▲50만P(2명) ▲3만P(47명)를 지급한다.

카카오페이증권은 "여행이라는 친숙한 소비 경험에 투자 혜택을 결합해 양사 이용자가 부담 없이 첫 거래에 나설 수 있도록 했다"며 "앞으로도 일상 속에서 자연스럽게 투자 경험을 확장할 수 있는 다양한 협업 모델을 이어가겠다"고 밝혔다.





이벤트 상세 내용은 카카오페이 앱 하단 '증권' 내 '이벤트' 메뉴 또는 여기어때 앱 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

