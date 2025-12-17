송언석 "與 8대 악법 중 6개 무기한 연기…어떤 상황 와도 막아야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"통일교 특검법, 가급적 다음주 초 발의"

송언석 국민의힘 원내대표는 17일 더불어민주당이 추진하는 8개 쟁점 법안이 사실상 무기한 연기됐다며 "어떤 상황이 오더라도 전체주의 8대 악법을 막을 수 있도록 함께 해달라"고 촉구했다.

송언석 국민의힘 원내대표가 17일 국회에서 열린 정책 의원총회에서 발언하고 있다. 2025.12.17 김현민 기자

AD

송 원내대표는 이날 오후 국회 본관에서 열린 정책 의원총회에서 최근 국민의힘 천막농성과 필리버스터 등을 언급하며 "처음 (민주당은) 8대 악법을 당연히 할 수 있다고 믿고 강행하려고 했지만 지금까지 6개 법안은 내년 이후로 그쪽(민주당) 말로는 연기 또는 보류됐다고 표현한다"고 했다.

송 원내대표는 "국민 입장에서 볼 때는 무기한 연기 내지는 폐지라고 생각한다"며 "그동안 우리가 강하게 문제를 제기했고, 투쟁하다 보니 특별전담재판부도 법무부 장관이나 외부에서 추천하는 것으로 조정되는 것으로 보도된다. 투쟁의 결과 상당 부분 문제 되는 부분을 우리가 쟁취했다"고 했다.

그러면서 "다음 주에 2개 법안을 상정하고 난 후 민주당이 어떤 전략을 가져올지 지금 섣불리 예단하긴 쉽지 않지만 일치된 마음으로 어떤 상황이 오더라도 전체주의 8대 악법을 막을 수 있도록 함께 해주기를 부탁한다"고 강조했다.

통일교가 민주당 인사들에게 금품을 건넸다는 이른바 '통일교 게이트' 의혹 수사 특별검사법안에 대해선 "가급적이면 다음 주 초에 발의할 수 있도록 해보자는 얘기가 되고 있다"고 말했다.

송 원내대표는 "오늘 아침 민중기 특검과 통일교-민주당 금품 수수 의혹 관련 특검법 논의를 위해 천하람 개혁신당 원내대표와 만났다"며 "특검법을 발의하고 이 것을 꼭 해야한다는 기본 방침에는 전적으로 동의했다"고 했다.

이어 "특검 추천을 어떻게 할 지, 누가 할 지 이런 부분에 대해 서로 이견이 남아있긴 하지만 큰 틀에서 합의가 어느정도 가능한 수준이 아닐까 생각한다"며 "이번주 안에 다시 각 당의 의견을 수렴해 소통할 계획"이라고 설명했다.

송 원내대표는 이날 김건희 여사의 '로저비비에 가방 수수 의혹'을 수사하는 민중기 특검팀이 김기현 국민의힘 의원 압수수색에 나선 것에 대해선 "이미 진술을 다 받았는데 특검 마감 날짜가 며칠 남지 않은 이 시점에 굳이 의원회관까지 들이닥친 건 완전히 망신주기 수사"라고 비판했다.





AD

송 원내대표는 "우리 당에 뭔가 문제가 있는 것처럼 밖에 비치도록 하는 저열한 술수가 분명히 있다"며 "무도한 민중기 특검의 압수수색에 대해 강하게 규탄해야 한다"고 했다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>