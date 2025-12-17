GH, 17일 아동그룹홈 주거환경개선 기여 감사패받아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기주택도시공사(GH)가 17일 한국아동청소년그룹홈협의회로부터 아동그룹홈 주거환경 개선에 기여한 공로로 감사패를 받았다.

아동그룹홈은 가정 해체, 학대, 방임 등으로 보호가 필요한 아동·청소년이 소규모 가정 형태로 생활하는 시설이다.

GH는 우리은행, 아동그룹홈협의회와 지난 7월 'G.우.주 프로젝트' 협약을 체결하고, 4년간 총 6억원의 예산을 투입해 도내 노후 그룹홈 73곳의 주거환경을 단계적으로 개선하기로 했다. 올해 1차로 18가구를 선정해 개선 사업을 완료했다.

도내 그룹홈 상당수는 25년 이상 된 노후 주택에서 운영되고 있어 안전 문제와 주거환경 저하에 대한 우려가 꾸준히 제기돼 왔다. 하지만 정부 운영비만으로는 시설 개선이 어려운 실정이었다.





김용진 GH 사장은 "이번 프로젝트가 소외된 아동·청소년들이 건강하게 성장할 수 있는 밑거름이 되길 바란다"며 "앞으로도 도내 최대 공공기관으로서 사회적 책임을 다하고, 공공의 가치 실현에 앞장서겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

