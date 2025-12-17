두산에너빌리티, 美 빅테크에 '가스터빈' 3기 추가 수주

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

380㎿급 3기 공급 계약 체결…데이터센터용

북미 시장 확대…2027~2028년 공급 예정

두산에너빌리티가 미국에서 가스터빈 추가 수주에 성공하며 북미 시장 확대에 속도를 내고 있다.

두산에너빌리티는 미국 빅테크(대형 정보기술 기업)와 380㎿급 가스터빈 3기 공급 계약을 체결했다고 17일 밝혔다. 해당 가스터빈은 이 기업이 건설하는 데이터센터에 투입된다. 2027년 1기, 2028년 2기가 각각 공급될 예정이다. 이번 계약은 지난 10월 체결한 가스터빈 2기 공급 계약에 이은 추가 수주다. 두산에너빌리티는 약 두 달 만에 동일한 미국 빅테크와 총 5기의 가스터빈 공급 계약을 확보했다.

두산에너빌리티 380㎿급 가스터빈. 두산에너빌리티 연합뉴스

이번 추가 수주 규모는 두산에너빌리티의 최근 매출액 16조2330억원의 2.5%를 웃돌아 공시 대상이 된 건이다. 단일 고객을 대상으로 한 연속 수주라는 점에서 북미 데이터센터 시장 내 입지 확대 의미도 크다는 평가다.

두산에너빌리티가 미국에서 가스터빈 수주를 빠르게 늘릴 수 있었던 배경으로는 검증된 성능과 납기 경쟁력, 현지 서비스 역량이 꼽힌다. 두산에너빌리티는 2019년 대형 가스터빈 국산화에 성공한 이후 약 1만7000시간 실증을 완료하며 기술 신뢰성을 확보했다. 이번 계약을 포함해 현재까지 수주한 가스터빈은 총 12기에 달한다.

미국 휴스턴에 위치한 자회사 '두산 터보 머시너리 서비스(DTS)'의 유지보수·서비스 역량도 수주 확대에 힘을 보탰다. 현지 기반의 신속한 서비스 지원이 북미 고객들의 요구에 부합했다는 설명이다.





손승우 두산에너빌리티 파워서비스 비즈니스그룹장은 "첫 미국 수출에 이어 추가 공급 계약까지 성사됐다"며 "급성장하는 북미 시장에서 입지를 더욱 강화하고 늘어나는 수요에도 적극적으로 대응하겠다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

