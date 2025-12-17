제주도, 2025 외국인전용 카지노 도민 인식조사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

19세 이상 제주도민 1천명 대상

카지노산업 정책방향 설정 등에 활용

제주특별자치도 청사.

제주특별자치도는 19세 이상 제주도민 1,000명을 대상으로 '2025 제주 외국인 전용 카지노 도민 인식조사'를 실시했다.

이번 조사는 카지노 산업 전반에 대한 도민 인식을 파악해 향후 정책 수립의 기초자료로 활용하기 위해 진행됐다.

조사 결과, 도민들은 카지노 산업의 경제적 기여에 대해 전반적으로 긍정적인 평가를 보였다.

외국인 관광객 증가, 관광 소비지출 확대, 도민 고용 창출, 관광진흥 기금을 통한 재정 기여 등 주요 항목에서 긍정 응답이 부정 응답보다 높게 나타났다.

또한 카지노 사업자가 우선해야 할 사회공헌 분야로는 '청년 일자리 창출 지원사업'이 3년 연속 가장 높은 비중을 차지했으며, 이어 제주지역 학생 인재 양성 지원사업과 마을 발전 지원사업순으로 조사됐다.

정책 방향에 관한 의견은 규제 강화가 39.5%, 지원 강화가 30.8%로 나타나 산업의 건전성 확보를 위한 규제와 지역경제 활성화를 위한 지원이 균형 있게 강화되길 바라는 도민 요구가 확인됐다.

카지노 산업 관련 정보는 텔레비전(TV) 등 방송매체, 인터넷 뉴스 기사, 유튜브·소셜미디어를 통해 주로 접한다고 응답해 도민 대상 정보 제공 방식의 다각화 필요성도 제기됐다.

카지노 산업에 대한 부정적 인식도 나타났다. 도박 심리 증가, 청소년 교육환경 침해, 지역 이미지 훼손 등 사회적 우려가 존재해 경제적 기여와 위험 요소가 공존하는 산업 특성이 반영됐다.

또한 제주도가 외국인 전용 카지노를 직접 관리·감독한다는 사실을 알고 있는 도민은 42.2%로 비교적 낮아 감독체계에 대한 정보 제공 강화가 필요한 것으로 나타났다.

제주도는 이번 조사 결과를 바탕으로 카지노 산업 정보 제공 체계를 강화하고 지역사회 기여를 확대하며 사회적 우려 예방을 위한 정책을 지속해서 추진해 나갈 계획이다.





김양보 제주도 관광교류 국장은 "이번 조사를 통해 도민들의 인식과 요구를 면밀히 확인했다"며, "앞으로 카지노 산업의 투명성과 책임성을 강화하고 사회적 우려를 최소화하며 청년과 지역사회에 실질적인 도움이 되는 산업 구조를 구축해 나가겠다"고 밝혔다.





