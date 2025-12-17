카페 '일회용컵' 비용 따로 지불…"脫플라스틱 종합대책 담을 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

앞으로 카페나 식당에서 음료를 포장할 경우, 일회용 컵에 대해 별도의 비용을 지불해야 한다. 정부가 플라스틱 일회용 컵을 무료로 제공하는 관행을 금지하기로 하면서다.

기후에너지환경부는 17일 대통령 업무보고에서 플라스틱 컵을 무상으로 제공하지 못하도록 하고, 소비자가 유상으로 구매하도록 하는 방안을 연내 초안을 마련할 '탈(脫)플라스틱 종합대책'에 담겠다고 밝혔다.

김성환 기후부 장관은 "컵 가격은 점주가 자율적으로 정하게 될 것"이라며 "대체로 100~200원 수준이 될 것으로 예상한다" "공급 원가보다 높은 수준에서 최소한의 컵값이 책정돼야 한다는 취지"라고 덧붙였다.

다만 플라스틱 빨대의 경우 고객이 요청하면 무상으로 제공할 수 있도록 했다. 현재 플라스틱 빨대는 '매장 내 사용 금지' 대상이지만, 계도기간이 무기한 부여된 상태다.

기후부는 또 제조·유통·사용·폐기 등 전 주기에 걸쳐 환경에 미치는 영향이 최소화되게 제품을 설계하도록 하는 '한국형 에코디자인'을 도입하는 방안도 고려 중이다.





기후부는 다음 주 초 탈플라스틱 종합대책 초안을 공개하고 공청회를 열어 의견을 청취할 예정이다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

