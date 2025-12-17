한국남동발전, 역대 최고 찬성률로 임금교섭 합의안 가결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강기윤 사장 '하나된 남동'을 위한

미래 지향적 노사 협력 모델 제시



한국남동발전이 역대 최고 조합원 찬성률로 임금교섭 합의안을 통과시키며, 강기윤 사장의 경영 기조인 '하나된 남동'을 통한 미래 지향적 노사협력 모델을 만들어가고 있다.

제1차임금교섭본회의 후 단체 사진.

한국남동발전은 지난 16일 진행된 2025년 임금인상안 조합원 총투표에서 역대 최고인 91.54%의 찬성률로 2025년 임금협상안이 통과됐다고 17일 밝혔다.

특히 92.92%의 투표율을 보여 조합원들의 적극적인 참여 속에서 높은 찬성률이 나타나 이번 협상안이 조합원들의 적극적인 동의를 이끌어낸 것으로 확인됐다. 이는 지난해 기록한 역대 최대 수준인 82.2%를 훌쩍 넘어선 기록이다.

이처럼 강기윤 사장 취임 이후 2년 연속 역대 최고 찬성률을 경신함으로써 한국남동발전은 '하나된 남동' 구현을 통한 선진 노사 협력모델을 완성해 나가고 있다.

특히 올해 교섭의 경우 임금피크제 직원 증가 등 인상 재원 부족으로 난항이 예상됐으나, 회사는 '창의와 도전' 정신에 따라 임금피크제 직원 전출 기회 확대 및 재취업 일자리 지원 프로그램 강화 등 다각적 조치를 통해 문제 해결의 실마리를 찾았다.

이 과정에서 강기윤 사장은 노조와 상시 소통을 위한 대화 창구를 열어두고 지속적인 소통으로 '구성원 모두의 지속 가능한 미래가 최우선 가치'라는 원칙을 강조하며 합의 도출을 이끌어냈다.

이처럼 강기윤 사장은 취임 후 '소통의 달인' 면모를 통해 노사 소통을 직접 이끌면서 '하나된 남동'을 구현해 가고 있다.

강기윤 한국남동발전 사장은 "교섭은 노사가 머리를 맞대 고민하고, 서로 소통하면서 노사 모두가 만족할 수 있는 최선의 방안을 찾아가는 과정"이라면서 "올해도 노사가 단단한 신뢰를 바탕으로 적극적인 소통 과정을 통해 높은 찬성률로 임급교섭 합의안이 가결되어 의미가 있으며, 앞으로도 노사가 적극 소통하는 문화를 만들어가겠다"고 말했다.





한편, 한국남동발전은 급변하는 에너지환경 변화에 맞서 노사 한뜻으로 위기에 대응하는 것이 무엇보다 중요한 만큼 앞으로도 모범적인 노사 협력 모델을 만들어간다는 방침이다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

