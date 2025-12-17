춘천시, 바이오AX실증산단 'AX 얼라이언스' 공식 출범

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

춘천시, 후평스마트그린산단 중심 공공주도 협력체계

바이오의약소재 AX 실증산단 성과 확산 본격화

강원도 춘천시(시장 육동한)가 17일 강원창작개발센터에서 '강원후평 AX 얼라이언스'를 공식 출범하고 바이오 AX 실증산단 사업 성과 확산을 위한 협력체계를 본격 가동했다.

춘천시(시장 육동한)가 17일 강원창작개발센터에서 '강원후평 AX 얼라이언스'를 공식 출범하고 있다. 춘천시 제공

이날 얼라이언스 출범은 '강원후평 AX Connect Meet-up' 행사와 연계해 진행됐다. 행사에는 강원후평 스마트그린산단 관계자와 AX 수요·공급기업 등 100여 명이 참석했다.

강원후평 AX 얼라이언스는 후평 스마트그린산단이 산업통상부가 주관한 AX 실증산단으로 선정되면서 구성한 협력 네트워크로, 기술·데이터·인프라를 공동 활용하고 실증 성과와 사업 모델을 공유하기 위한 공공주도형 협력체계다. 운영은 강원정보문화산업진흥원이 맡는다. 시는 AX 얼라이언스를 통해 2028년까지 바이오의약소재 AX 실증산단 구축사업의 성과를 체계적으로 확산하고 노후 산업단지의 AI 전환을 선도하는 실행 모델을 구축한다는 방침이다.

후평산단은 지난 1일 바이오의약품과 바이오의약소재 산업이 집적된 지역으로 산업통상부가 주관한 'AX 실증산단 구축사업' 공모에서 전국 10개 스마트그린산단 가운데 바이오산업을 주력으로 한 실증산단으로는 유일하게 선정됐다.

이 사업에는 춘천바이오산업진흥원을 중심으로 한국산업단지공단 춘천지사, 강원정보문화산업진흥원, 강원ICT융합연구원, RMS플랫폼 등 사업 참여기관과 바이오 기업, AX 기술기업, 연구기관이 참여한다. AX는 인공지능(AI)을 활용해 제조 공정 전반을 분석·예측·최적화하는 산업 전환 방식으로 생산성 향상과 품질 개선, 에너지 절감까지 함께 추진하는 것이 특징이다.

한편 이날 Connect Meet-up 프로그램에서는 AX 수요기업과 공급기업을 직접 연결하는 실증 기획형 교류가 이어졌다. 제조 AI, 디지털트윈, 품질 예측, 생산 최적화 등 실제 도입 가능한 AX 솔루션 발표와 기업별 상담·전시를 비롯해 초광역 AX 거버넌스 운영위원회 회의를 통해 사업 확산과 정책 연계 방안에 대한 자문도 진행됐다.





춘천시 관계자는 "AX 얼라이언스는 실증 성과와 사업 모델을 공유해 산업단지 전체의 AI 전환을 이끄는 협력 플랫폼"이라며 "춘천이 바이오와 AI 융합 제조 혁신을 선도하는 도시로 자리매김하도록 지원을 아끼지않겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

