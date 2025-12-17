'찍찍' 소리에 승객들 '멘붕'…항공사도 "처음 겪어, 답답하고 불쾌"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

복귀 항공편 취소…승객들에 호텔 제공

KLM "우리도 답답하고 불쾌"

10일 네덜란드발 아루바행 KLM 항공기 내부에서 발견된 대형 쥐. SNS 캡처

AD

비행기 내부에서 대형 쥐가 돌아다니자 이를 본 승객들이 비명을 지르는 영상이 확산됐다. 항공사 측은 특별 방역과 더불어 탑승 예정이던 승객들에게 호텔 등의 보상안을 제시한 것으로 알려졌다.

11일(현지시간) 네덜란드 데 텔레그라프 등 현지 언론에 따르면 해당 사건은 10일 네덜란드 암스테르담에서 아루바로 향하는 네덜란드 국적 항공사 KLM 항공기에서 벌어졌다.

이륙 직후 항공기가 바다 위를 비행하던 중 한 승객이 비명을 지르기 시작했다. 한 제보자가 촬영한 영상에 따르면 커다란 쥐가 천장 커튼 레일 위를 기어오르고 있었고, 승객들은 충격에 빠졌다. 일부는 무서움에 우는 듯한 모습을 보였고, 몇 명은 어이없다는 듯이 웃는 소리 담겼다.

KLM측에 따르면 쥐가 발견됐을 당시 정상적으로 비행 중이었기 때문에 회항하기 어려웠고, 아루바에 도착한 직후 다시 암스테르담으로 돌아갈 예정이었으나 특별 방역을 위해 이 항공편을 취소했다. 이로 인해 아루바에서 보네르를 경유해 암스테르담으로 갈 예정이었던 승객 250명의 발이 묶이게 됐다.





AD

KLM 대변인은 "승객들은 침착했고, 승무원들은 상황을 면밀히 관찰했다. 쥐는 음식 근처에 오지 않았다"라고 전하면서 "이런 일을 겪어본 적이 없어 우리도 답답하고 불쾌한 상황"이라고 전했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>