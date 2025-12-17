강원문화재단, 2026년 예산 328억 확정…도민 문화향유·예술 지원 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원문화재단, 2025년도 정기이사회 개최

2026년도 사업계획·취업규칙 정비 제규정 개정안 등 논의

강원문화재단(대표이사 신현상)은 올해 재단 운영의 성과를 되짚어 보고 2026년도 사업계획 및 취업규칙 정비를 위한 제규정 개정안 등을 논의하는 2025년도 정기이사회를 17일 재단 회의실에서 개최했다.

강원문화재단(대표이사 신현상)이 17일 '2025년도 정기이사회'를 개최하고 있다. 강원문화재단 제공

이번 정기이사회에서는 2025년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산안 및 2026년도 사업계획 및 세입·세출 예산안, 정관 및 제규정 개정안 등 총 13건의 안건을 심의·의결했다.

특히 도 대표 문화예술기관으로서의 지속가능한 예술창작 환경 조성 및 문화역량 강화와 도민의 문화향유권 확대 및 지역문화 균형발전 도모, 강원 대표 문화예술 콘텐츠 활성화 및 글로벌 경쟁력 강화, 도민과 소통하고 혁신하는 ESG경영 실현을 목표로 한 2026년 사업계획에 대해 심도있게 논의했다.

재단의 2026년 세입·세출 예산은 ▲예술인 창작활동 지원 1억8376만원 ▲예술교육사업 5000만원 ▲예술인 복지지원사업 5058만원 ▲통합문화이용권 사업 11억9744만원 확대 등으로 2025년 당초 예산(312억690만원) 대비 올해 16억5169만원이 증액된 328억5859만원으로 심의·의결했다.

또한, 향후 노사갈등 예방을 위한 취업규칙 전부개정 신고를 위하여 재단 인사관리규정 및 복무규정 등 관련 제규정 개정안과 재단 육성기금의 안정적인 운용을 위한 방안에 대해 심의·의결했다.





강원문화재단 신현상 대표는 "남은 기간 올해를 잘 마무리하고 2026년에도 도민들의 문화예술 창작활동과 향유를 위한 도 대표 문화예술기관으로서의 역할을 다할 수 있도록 노력하겠다"며 "무엇보다 안정적인 재단운영을 통해 대내·외적으로 신뢰받는 문화재단이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

