마산합포구, 주민자치회장협의회와 소통의 시간 가져

서호관 구청장, 현장의 목소리

듣고 운영 방향 함께 살펴



경남 창원특례시 마산합포구는 17일 마산합포구 주민자치회 회장협의회와 간담회를 가졌다.

마산합포구청장, 마산합포구 주민자치회 회장협의회 소통.

간담회는 한 해 동안의 주민자치회 운영을 되짚고, 현장에서 제기된 의견을 공유하기 위해 마련됐다. 이날 자리에는 마산합포구청장 및 관계자와 주민자치회 회장협의회 위원·고문 등 16명이 참석해 주민자치회 운영 현황을 중심으로 이야기를 나눴다.

소통의 시간을 통해 주민자치회 운영 과정에서의 애로사항과 개선이 필요한 부분들이 공유됐으며, 주민 참여를 높이기 위한 방안과 면·동 간 경험을 나누는 협의회 역할에 대해서도 의견이 오갔다.

서호관 마산합포구청장은 "주민자치는 우리 지역을 움직이는 중요한 힘이다"며 "주민자치회가 안정적으로 운영될 수 있도록 앞으로도 지속적인 소통을 이어가겠다"고 말했다.





마산합포구는 앞으로도 주민자치회와의 협력을 바탕으로, 지역 여건에 맞는 주민자치가 이어질 수 있도록 지원해 나갈 계획이다.





