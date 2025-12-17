업비트, 제40회 골든디스크어워즈 초대 이벤트 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 제40회 골든디스크어워즈 타이틀 스폰서 참여를 기념해, 골든디스크 대만 현장 관람 기회를 제공하는 특별 초대 이벤트를 진행한다고 17일 밝혔다.

올해 시상식은 '제40회 골든디스크어워즈 with 업비트'라는 공식 타이틀로 진행된다. 2026년 1월10일 대만 타이베이 돔에서 열린다. 총 18팀의 아티스트가 특별 무대를 선보일 예정이다.

두나무는 업비트 회원들이 이 무대를 현장에서 직접 즐길 수 있도록 '골든디스크어워즈 초대 이벤트'를 마련했다. 이벤트는 이달 23일까지 진행되며, 업비트 회원이라면 누구나 참여할 수 있다. '이벤트 참여하기' 버튼을 클릭하고 이벤트 기간 동안 누적 10만원 이상 거래하면 응모된다.

응모자 중 10명을 추첨해 '골든디스크어워즈 티켓·대만 왕복 항공권·현지 숙박'으로 구성된 2박3일 패키지를 제공한다. 이벤트 관련 자세한 내용은 업비트 공지사항에서 확인할 수 있다.

업비트 관계자는 "글로벌 문화를 선도하고 있는 K-pop을 통해 브랜드 경험을 확장하고자 한다"며 "업비트를 통해 더 많은 회원이 현장의 생생한 감동을 직접 즐길 수 있기를 바란다"고 말했다.





한편, 올해 골든디스크어워즈는 네이버 치지직에서 국내 단독 생중계되며, 프리즘을 통해 글로벌로 생중계된다. 팬들의 100% 투표로 수상자가 결정되는 '골든디스크 업비트 인기상'은 이달 22일부터 프리즘 앱 내 골든디스크 공식 채널에서 투표가 진행된다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

