화순군, 체육시설 재난 상황 대비 '숙달 훈련'

피난 동선 확인·인원 점검·심폐소생술 등 구성

전남 화순군이 지난 15일 하니움문화스포츠센터에서 체육시설 재난 상황에 대비한 2025년 재난 대응 숙달 훈련을 진행했다.

화순군이 지난 15일 하니움문화스포츠센터에서 체육시설 재난 상황에 대비한 2025년 재난 대응 숙달 훈련을 진행했다. 화순군 제공

17일 군에 따르면 이번 훈련은 다수의 이용객이 동시에 이용하는 체육시설의 특성을 반영해 대형 화재 발생 시 초동대응과 신속한 대피, 비상 대응 체계 전반을 점검하기 위해 마련됐다.

훈련에는 화순군 시설관리사업소 전 직원들이 참여했으며, 화재 상황을 가정해 실제 상황과 유사한 절차로 진행됐다. 주요 훈련 내용은 ▲화재 상황 전파 ▲전 시설 대피 유도 ▲피난 동선 확인 ▲인원 점검 ▲심폐소생술 실시 ▲현장 통제 및 강평으로 구성됐다.

특히 소화기 및 옥내소화전 사용 훈련을 포함한 실전형 훈련을 진행해 현장 대응 능력을 높이고 재난 발생 시 신속하고 체계적인 대응이 가능할 수 있도록 했다.

이맹우 시설관리사업소장은 "재난 대응 역량을 강화하고, 군민이 안심하고 이용할 수 있는 안전한 체육시설 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.





한편, 군은 체육시설에 대해 앞으로도 정기적인 재난 대응훈련 및 안전 점검을 진행해 재난 상황 발생 시 실질적 대응 능력을 강화할 계획이다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

