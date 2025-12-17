화순군, 체육시설 재난 상황 대비 '숙달 훈련'

피난 동선 확인·인원 점검·심폐소생술 등 구성
전남 화순군이 지난 15일 하니움문화스포츠센터에서 체육시설 재난 상황에 대비한 2025년 재난 대응 숙달 훈련을 진행했다.
17일 군에 따르면 이번 훈련은 다수의 이용객이 동시에 이용하는 체육시설의 특성을 반영해 대형 화재 발생 시 초동대응과 신속한 대피, 비상 대응 체계 전반을 점검하기 위해 마련됐다.
훈련에는 화순군 시설관리사업소 전 직원들이 참여했으며, 화재 상황을 가정해 실제 상황과 유사한 절차로 진행됐다. 주요 훈련 내용은 ▲화재 상황 전파 ▲전 시설 대피 유도 ▲피난 동선 확인 ▲인원 점검 ▲심폐소생술 실시 ▲현장 통제 및 강평으로 구성됐다.
특히 소화기 및 옥내소화전 사용 훈련을 포함한 실전형 훈련을 진행해 현장 대응 능력을 높이고 재난 발생 시 신속하고 체계적인 대응이 가능할 수 있도록 했다.
이맹우 시설관리사업소장은 "재난 대응 역량을 강화하고, 군민이 안심하고 이용할 수 있는 안전한 체육시설 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.
지금 뜨는 뉴스
한편, 군은 체육시설에 대해 앞으로도 정기적인 재난 대응훈련 및 안전 점검을 진행해 재난 상황 발생 시 실질적 대응 능력을 강화할 계획이다.
호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>