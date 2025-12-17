광주신세계, 올 겨울 다양한 '퍼 제품 아우터' 선봬

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

마뗑킴·레이브·준지 등 매장

㈜광주신세계(대표이사 이동훈)는 올겨울 야생적인 매력을 강조한 퍼(Fur·털) 제품 아우터를 다양하게 선보인다고 17일 밝혔다.

광주신세계가 본관 4층 레이브 매장에서 직원이 올 겨울 인기 있는 토글 퍼 재킷을 선보이고 있다. 광주신세계 제공

올데이 프로젝트 등 인기 아이돌 멤버들이 일상에서 퍼를 활용한 스타일을 선보이면서 고객들의 관심이 높아지고 있다.

온라인 패션 플랫폼 SSF샵은 지난달 기준 퍼 키워드 관련 검색량이 전년 동기 대비 80% 이상 증가했다. 이러한 관심은 오프라인 매장에서도 확인할 수 있다.

광주신세계 본관 5층 '마뗑킴'은 올해 매장에 입고된 퍼 아우터 상당수가 이미 소진된 상태다. 특히 수도권을 중심으로 인기인 넥 버클 프로퍼 점퍼의 경우 전국 16개 마뗑킴 매장 대부분에서 매진됐고 광주에만 소량 남아 있는 상태다.

같은 층에서 만날 수 있는 '레이브'에서도 퍼 아우터를 찾는 고객들의 발걸음은 꾸준하다. 지난해까지 핸드메이드 형태의 차분한 아우터가 인기였다면 올해 들어서는 퍼를 활용한 거친 느낌의 아우터를 찾는 고객 비율이 높다. 그중에서도 레이브의 토글 퍼 재킷이 반응이 좋다.

기존에는 퍼 아우터를 찾는 고객들의 연령대가 상대적으로 높았다. 반면 올해 들어서는 20~30대 MZ세대 고객 등 낮은 연령대 고객들이 많이 찾고 있다. 이러한 배경에는 리얼 퍼 이외에 합성소재를 활용해 저렴한 가격이 장점인 에코퍼 제품이 등장한 것과 다채로운 컬러의 퍼를 활용한 상품이 등장한 것이 꼽힌다.

광주신세계 4층 '준지'에서 가장 인기 있는 퍼 아우터 역시 에코퍼 소재로 만들어졌다. 이는 비슷한 디자인의 리얼퍼 아우터에 비해서 상대적으로 저렴한 가격이다. 준지 에코퍼 크롭 후디 베스트는 상대적으로 저렴한 가격과 다양한 스타일에 연출이 가능하다.





광주신세계 김윤철 패션팀장은 "날씨가 추워지면서 보온력과 여러 스타일에 활용 가능한 퍼 아우터가 주목받고 있다"며 "마뗑킴과 레이브 이외에도 다양한 브랜드에서 올해 유행하는 퍼 아우터를 만날 수 있는 만큼 많은 고객이 찾아주시기를 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

