현대차, 부분변경 스타리아 출시…HEV 3617만원부터

현대자동차가 상품성을 높인 다목적 차량(MPV) 스타리아를 17일 출시했다.

신형 스타리아는 2021년 4월 출시 이후 현대차가 약 4년 8개월만에 새롭게 선보이는 부분변경 모델이다. 디자인의 완성도를 높이고 다양한 편의사양을 탑재해 상품성을 한 단계 끌어올렸다.

스타리아 라인업은 용도에 따라 △일반 모델 스타리아(투어러 LPI 11인승, 하이브리드 9·11인승/카고 LPI 3·5인승, 하이브리드 2·5인승) △승용 고급 모델 스타리아 라운지(LPI 7인승, 하이브리드 7·9인승)로 운영된다.

스타리아 라운지 외장. 현대차 제공

스타리아 라운지 내장. 현대차 제공

새로운 스타리아는 하이테크 감성을 강조한 외장 디자인과 12.3인치 대형 디스플레이가 탑재된 내장 디자인으로 꾸며졌다. 전·후륜 서스펜션을 개선해 안정적 주행 성능을 확보하고, 흡차음재 강화로 확보한 정숙성도 높였다.

차세대 인포테인먼트 시스템(ccNC)를 탑재하고 무선소프트웨어업데이트(OTA)를 기본 탑재했으며 블루링크 스토어를 통해 디스플레이 테마와 스트리밍 프리미엄을 구입할 수 있게 했다. 또한 '워크 어웨이 락' 기능이 탑재돼 운전자가 짐을 들고 이동할 때도 자동으로 문이 잠기도록해 일상 업무에 편의를 더했다.





스타리아 판매 가격은 LPG 모델이 3259만원부터, 하이브리드는 3617만원부터 시작된다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

