SSG닷컴, '바로퀵' 운영 이마트 점포 60곳으로 확대

매장 상품 1시간 내 배달 퀵커머스 서비스

운영 상품도 출시 초기 대비 80% 증가

18일부터 24일까지 무료배송 프로모션

SSG닷컴은 자체 퀵커머스 서비스 '바로퀵'의 운영 지역을 60곳으로 확대하고 18일부터 24일까지 일주일간 무료배송 프로모션을 진행한다고 17일 밝혔다.

바로퀵은 식품·생활용품 등 이마트 매장 상품을 해당 점포 중심으로 반경 3㎞ 이내에서 배달대행사의 이륜차를 활용해 1시간 안팎으로 배송해주는 서비스다. 이번 행사 기간 바로퀵 배송비 무료 쿠폰을 계정(ID)당 2매씩 지급하며, 3만원 이상 결제 시 이를 사용할 수 있다.

앞서 SSG닷컴은 지난 9월 이마트 19개점으로 퀵커머스 서비스를 출시한 이후 운영 점포를 단계적으로 확대해 왔다. 이달 기준 전국 60곳에서 즉시 배송 서비스를 제공하고 있다. 현재 바로퀵 서비스가 운영 중인 이마트 점포는 서울권 16곳, 경기권 19곳, 강원권 1곳, 충청권 5곳, 전라권 8곳, 경상권 11곳 등이다. SSG닷컴은 이마트와 협업해 바로퀵 운영 상품도 지난 9월 대비 80%가량 늘어난 1만1000여개로 확대했다.





SSG닷컴 관계자는 "연말을 앞두고 부담 없이 바로퀵 서비스를 이용할 수 있도록 배송비 무료 혜택을 마련했다"며 "내년에는 더 많은 고객들이 편리하게 이용할 수 있도록 바로퀵 운영 거점을 90곳으로 확대할 계획"이라고 말했다.





