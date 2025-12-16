"한 잔은 괜찮을까?"…남자도 여자도 소량이라도 금주하면 혈압 하락

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

日 연구팀, 6만명 건강검진 자료 분석 결과

남녀 모두 금주 후 혈압 감소 확인

술 종류도 무관…"금주가 고혈압 예방에 도움"

소량이라도 마시던 술을 끊으면 혈압이 낮아지는 효과가 있다는 연구 결과가 나왔다. 금주 전 음주량이 많을수록 혈압 강하 효과는 컸으며, 이는 남녀 모두에서 동일하게 나타났다.

16일 아사히신문은 일본 도쿄과학대와 세이루카국제병원 등의 연구팀이 약 6만명에 이르는 대규모 건강검진 자료 분석을 통해 이 같은 연구 결과를 발표했다고 보도했다.

그간 알코올 섭취는 고혈압 위험을 높이는 요인으로 알려졌지만, 소량에서 중증도의 음주(남성 하루 2잔 이하, 여성 하루 1잔 이하)를 하지 않는 것의 효과에 대해서는 명확한 결론이 없었다. 특히 여성에 대한 연구 자료가 부족했다.

연구팀은 2012∼2024년 세이루카국제병원에서 건강진단을 받은 5만8943만명의 35만9717회분의 검사 자료를 분석해 혈압과 음주의 관련성을 조사했다. 검진 시 술 종류와 하루 섭취량을 조사해 기록했으며, 순 알코올 10ｇ 섭취를 1잔으로 계산했다. 연령과 체질량지수(BMI), 고지혈증, 당뇨병 유무, 식습관, 흡연 상황 등의 영향도 반영했다.

그 결과 하루 1∼2잔을 마시던 여성이 금주하면 수축기 혈압은 0.78mmHg, 이완기 혈압은 1.14mmHg 낮아졌다. 남성의 경우 각각 1.03mmHg, 1.62mmHg 감소했다. 남녀 모두 음주량이 많을수록 금주에 따른 혈압 강하 폭도 컸다.

반면 술을 마시지 않던 사람이 음주를 시작한 경우에는 혈압이 상승했다. 음주량이 많을수록 혈압 상승 폭도 커졌으며, 이러한 경향은 남녀 모두에서 확인됐다.

혈압 변화는 맥주, 와인, 위스키, 소주 등 술 종류와 무관하게 나타났다.

연구팀은 이런 연구 결과를 미국 의학지에도 발표했다.

스즈키 다카히로 세이루카국제병원 의사(순환기내과)는 "소량이라도 금주하면 남녀 모두 혈압이 낮아지는 효과가 있다는 것을 세계 최초로 확인한 연구"라고 설명했다.

후지와라 다케오 도쿄과학대 교수(공중위생학)는 "소량의 술은 몸에 좋다는 이야기가 있지만 혈압을 낮추는 효과는 없었다"며 "오히려 소량이라도 금주하는 게 고혈압 예방에 도움이 된다"고 강조했다.





연구팀은 앞으로 소량의 알코올 섭취 변화가 심근경색이나 뇌졸중 등 심혈관 질환의 장기적인 발병 위험에 어떤 영향을 미치는지에 대해서도 추가 연구를 진행할 예정이다.





