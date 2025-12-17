경기도, 19~20일 경기평화광장도서관 감성 낭독극 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장애인과 도민이 하나되는 무대

'순례 주택' 낭독극부터 산타 공연까지

경기도, 연말 문화 포용 공연 마련

경기도는 오는 19일과 20일 이틀간 도 북부청사 평화토크홀에서 '모두가 함께하는 겨울 감성 공연-함께 읽고, 함께 웃는 하루'를 주제로 경기평화광장도서관 12월 문화의 날 행사를 연다.

산타공연 포스터. 경기도 제공

문화의 날 행사는 경기평화광장도서관이 독서 문화 확산과 시각장애인을 포함한 정보 소외 계층과 모든 도민이 함께 문화예술 체험의 기회 확대를 위해 마련한 프로그램이다. 12월 문화의 날 행사는 입체낭독 공연과 크리스마스 가족극 산타 코믹 공연으로 진행된다.

올해 7회에 거쳐 1000여 명이 함께했으며 인형극, 음악회, 마술 등 다양한 공연과 독서가 결합한 행사로 지역 주민의 호응 속에 도서관을 문화 거점으로 변화시키고 있다.

이번 12월 행사는 2부제로 진행된다. 12월 19일 오후 2시에는 입체낭독 공연 '유은실 작가의 순례 주택'이 열린다. 전문 배우들이 낭독, 연기, 영상, 음향을 결합해 문학작품을 감각적으로 재해석한 공연이다. 순례 주택을 둘러싼 여러 등장인물의 상처, 기억, 성장을 따뜻하게 전하는 이야기로 책을 눈으로 읽는 것이 아닌, 귀로 듣고 마음으로 느낄 수 있는 시간으로 경기 북부 시각장애인을 초청해 관람하는 문화 포용형 공연으로 진행된다.

12월 20일 오후 2시에는 크리스마스 가족 코믹극 '산타할아버지는 모든 것을 알고 계신대~'가 펼쳐진다. 어린이와 가족, 남녀노소 모두가 즐길 수 있는 이 공연은 인형극에 마술과 복화술, 캐럴을 결합한 코믹 공연으로 꾸며진다. 산타를 기다리는 아이들의 이야기를 통해 가족 사랑과 나눔의 의미를 전달하며, 공연 후에는 산타와 함께하는 즐거운 시간으로 진행된다.

순례주택 포스터. 경기도 제공

공연은 단순한 문화 행사를 넘어, 문학과 공연예술, 세대 간 소통이 어우러지는 포용적 문화 경험을 제공할 것으로 기대한다. 가족 단위 관람객에게는 정서적 유대를 강화하는 계기가 되며, 정보 소외계층에게는 문학 향유 기회를 제공하는 소중한 시간이 될 것으로 보여진다.

원진희 경기도 행정관리담당관은 "문화의 날 행사는 모두가 함께 어우러지는 자리를 만들기 위한 것으로 장애인과 비장애인이 함께 감동을 나누고, 가족이 함께 웃을 수 있는 시간으로 준비한 만큼 많은 도민이 함께하길 바란다"고 말했다.





행사는 누구나 무료로 참여할 수 있으며, 자세한 내용은 경기도 행정관리담당관 또는 경기평화광장도서관 누리집을 통해 확인할 수 있다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

