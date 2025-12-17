현대차·기아, 美서 총 700만대에 도난 방지 장치 설치 합의

현대차 400만대·기아 310만대…비용 5억달러 초과 예상

현대차와 기아가 미국에서 차량 도난 우려를 해소하기 위해 총 700만여대에 도난 방지 장치를 추가하기로 했다.

16일(현지시간) 로이터통신에 따르면 현대차와 기아는 미국 35개 주(州) 검찰총장(법무장관)이 진행한 관련 조사를 해결하기 위해 도난 방지 장비 설치 등 조처에 합의했다. 양사는 기존에 소프트웨어 업데이트만 받을 수 있었던 차량을 포함해 해당 차량 소유주들에게 아연을 보강한 점화 실린더 보호장치를 무상으로 제공하기로 했다. 또 앞으로 미국에서 판매되는 모든 차량에 도난 방지 기술인 '엔진 이모빌라이저'를 장착하기로 했다. 이번 하드웨어 업데이트가 적용되는 차량은 현대차 400만대, 기아 310만대에 이르는 것으로 알려졌다.

미네소타주 법무장관 키스 엘리슨은 양사의 추산치를 인용, 이번 사안과 관련 있는 모든 차량에 점화 실린더 보호장치를 설치하는 데 드는 비용이 5억달러를 초과할 수 있다고 밝혔다. 로이터통신은 양사가 소비자 보상 및 조사 비용을 충당하기 위해 소비자들과 주 정부에 최대 900만달러를 지급할 예정이라고 전했다.

앞서 미국에서는 2022년 8월께부터 틱톡 등 사회관계망서비스(SNS)를 통해 승용차를 훔치는 범죄 놀이가 유행하면서, 특히 현대차와 기아 차량 중 도난 방지 장치가 없는 차들이 주요 타깃이 됐다. 엔진 이모빌라이저는 자동차 키 손잡이 등에 특수암호가 내장된 칩을 넣은 것으로, 암호와 동일한 코드를 가진 신호가 잡히지 않으면 시동이 걸리지 않도록 한다. 절도범들은 이 기능이 없는 2021년 11월 이전 차종을 노린 것으로 알려졌다.





이후 현대차와 기아는 2023년 2월 미 교통 당국에 소프트웨어 업그레이드 등 도난 방지 대책을 보고했지만, 미네소타주를 비롯해 여러 주 정부는 이런 조치가 충분하지 않다고 보고 양사의 소비자보호법 위반 여부 등 조사에 착수했다.





