구미시, 산단 환경조성 공모 연속 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국비 200억 포함 720억 확보

수영장·청년문화센터·실내체육관 조성

국가4·5산단 정주여건 대폭 개선

청년·근로자 수요 반영한 문화·체육 인프라 구축 본격화

‘문화선도산단’ 지정 이어 환경개선 성과 전국 최고 수준

경북 구미시가 한국산업단지공단이 주관한' 2025년도 산업단지 환경조성사업 6차·7차 공모'에 연이어 최종 선정되어, 국비 200억원을 포함한 총 720억원 규모의 사업비를 확보했다.

6차 공모에서 다목적체육관 건립사업(수영장)과 청년문화센터 건립사업(공연장) 2개 사업이 선정되어 국비 130억 원을 확보했으며, 7차 공모에서도 다목적체육관 건립사업이 선정되면서 국비 70억원을 추가로 확보했다.

이번 선정으로 국가 4·5 산단 및 확장단지에 여가·문화·체육 인프라 조성이 본격화될 전망이다.

시계방향) 청년문화센터+수영장 조감도/ 열린문화광장(강변야구장)조감도/ 주차편의시설 조감도/ 수영장 방면 조감도/ 상모사곡임오 체육센터 조감도/ 김이환 기자

AD

구미 산동 확장단지 내 조성될 다목적체육관(6차 공모, 수영장)은 총사업비 534.3억 원 규모로 지하 1층~지상 3층까지의 대규모 시설로 조성될 예정이다.

수영·아쿠아로빅 등 시민과 근로자를 위한 다양한 강좌 프로그램을 운영하며, 친환경 설계와 스마트 운영 시스템을 도입해 지속가능한 체육 인프라로 구축할 계획이다. 이를 통해 산단 근로자와 시민의 수요를 맞추는 것은 물론, 지역 체육 활성화에도 크게 기여할 것으로 기대된다.

총사업비 85.7억원의 청년문화센터(공연장)는 수영장 건물과 연계해 조성된다.

400석 규모 공연장, 보컬·밴드·댄스 연습실, 세미나실 등을 갖춘 복합문화공간으로, 청년과 근로자의 문화 향유 기반을 확대하고 청년문화 생태계 조성에 기여하게 된다.

또한 지역 예술창작 활동의 거점 역할을 수행하여 산단 내 문화 활성화를 이끄는 핵심 기반시설로 자리매김할 전망이다.

7차 공모로 선정된 다목적체육관 건립사업은 총사업비 100억 원 규모의 실내 체육시설로, 청년문화센터 건물에 헬스장·필라테스 등 시민 선호도가 높은 운동공간을 추가 설치해 복합 기능을 강화한다.

특히 사전 수요조사에서 가장 선호도가 높았던 체육시설인 수영장(1위)과 헬스시설(2위)을 모두 갖춘 만큼, 수요 맞춤형 복합 건축물로 조성될 예정이다.

구미시는 앞서 산단 환경조성사업 4차 공모(7월), 5차 공모(9월)에서도 공단동 평생학습원 인근 주차 편의시설 확충사업, 강변 야구장 리뉴얼 사업, 상모사곡임오 다목적 체육관 건립사업 총 3개 사업이 선정되어 국가산단의 정주 여건 개선에 총력을 다하고 있다.

이와 함께, '문화선도산단' 지정(3월)을 통해 국가 1 산단에 핵심 문화거점을 조성하고 근로자 전용 오피스텔(구미 청년드림타워), 브랜드 호텔(포포인츠 바이 쉐라톤) 건립을 추진하는 등 2025년 구미시는 산업단지 환경개선 분야에서 전국 최고 수준의 성과를 기록하게 됐다.

구미시는 이번 성과를 계기로 산업단지 환경개선을 넘어 청년과 근로자가 머물고 싶은 산업도시로의 전환을 가속할 방침이다. 문화·체육 인프라 확충을 시작으로 정주 여건을 혁신하고, 청년 친화형 산업도시 구축에 행정 역량을 집중한다는 계획이다.





AD

김장호 구미시장은 "이번 선정으로 관련 사업을 추진할 수 있는 행정적 기반이 마련됐다"며 "시에서는 관련 행정 절차를 성실히 이행할 것"이라고 밝혔다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>