경기도북부소방재난본부, 의정부을지대병원 응급환자 이송체계 개선 협의

중증응급환자(Pre-KTAS level 1,2) 우선 수용 협의

응급환자 1차 평가·응급진료 후 필요시 구급대 이송 지원 협력 당부

강대훈 경기도북부소방재난본부장은 16일 의정부시 소재 을지대병원을 방문해 중증응급환자 대응을 위한 협업체계를 점검하고, 119구급대와 의료기관 간 이송 연계 강화를 위한 실질적인 협력 방안을 논의했다.

강대훈 경기도북부소방재난본부장은 16일 의정부시 소재 을지대병원을 방문해 중증응급환자 대응을 위한 협업체계를 점검하고 있다. 경기도북부소방재난본부 제공

강대훈 본부장과 구급팀장, 을지대병원 병원장, 응급의료센터장, 상임이사 등은 119구급대가 이송하는 중증응급환자(Pre-KTAS Levl 1,2)에 대한 우선 수용에 개선할 점이 없는지 중점적으로 점검했다.

이어 환자가 병원 도착 후 신속한 1차 평가와 응급진료를 받은 뒤, 필요시 다시 구급대를 통한 이송 지원이 원활히 이뤄질 수 있도록 협력체계 강화를 요청했다.





강대훈 북부소방재난본부장은 "중증응급환자의 치료 골든타임 확보는 사망률과 후유 장애를 줄이는 핵심 요소"라며 "평상시에도 소방과 의료기관이 긴밀히 협력해 중증환자가 지체 없이 치료받을 수 있는 체계를 더욱 공고히 하겠다"고 강조했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

