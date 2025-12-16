경기도북부소방재난본부, 의정부을지대병원 응급환자 이송체계 개선 협의

중증응급환자(Pre-KTAS level 1,2) 우선 수용 협의
응급환자 1차 평가·응급진료 후 필요시 구급대 이송 지원 협력 당부
강대훈 경기도북부소방재난본부장은 16일 의정부시 소재 을지대병원을 방문해 중증응급환자 대응을 위한 협업체계를 점검하고, 119구급대와 의료기관 간 이송 연계 강화를 위한 실질적인 협력 방안을 논의했다.
강대훈 본부장과 구급팀장, 을지대병원 병원장, 응급의료센터장, 상임이사 등은 119구급대가 이송하는 중증응급환자(Pre-KTAS Levl 1,2)에 대한 우선 수용에 개선할 점이 없는지 중점적으로 점검했다.
이어 환자가 병원 도착 후 신속한 1차 평가와 응급진료를 받은 뒤, 필요시 다시 구급대를 통한 이송 지원이 원활히 이뤄질 수 있도록 협력체계 강화를 요청했다.
강대훈 북부소방재난본부장은 "중증응급환자의 치료 골든타임 확보는 사망률과 후유 장애를 줄이는 핵심 요소"라며 "평상시에도 소방과 의료기관이 긴밀히 협력해 중증환자가 지체 없이 치료받을 수 있는 체계를 더욱 공고히 하겠다"고 강조했다.
의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
