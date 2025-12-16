영천청년센터, 2025년 성과공유회 개최…지역 청년들 성장 스토리 발표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영천시와 영천 청년센터(센터장 강구민)가 공동 주관하는 '2025년 영천 청년센터 성과공유회 안녕 우리의 2025'가 오는 18일 센터에서 열린다.

이번 성과공유회는 2025년 한 해 동안 영천청년센터가 추진해 온 청년지원사업과 활동 내용을 지역사회와 공유하고, 청년 유관기관 및 참여 청년 간 교류와 네트워킹을 통해 향후 청년정책의 방향을 함께 모색하고자 마련됐다.

AD

행사는 영천청년센터 앞 주차장에서 지역 청년 음악 동아리의 버스킹 공연을 시작으로, 2025년 활동 사진 전시와 성과 공유, 2026년 센터 운영 방향 안내, 참여자 네트워킹 순으로 진행된다.

행사장에는 청년들의 의견을 수렴하기 위한 '청년 우편함'과 포토존을 운영하며, 행운권 추첨 행사도 마련해 청년과 시민 누구나 편안하게 참여할 수 있는 소통의 장으로 추진할 예정이다.





AD

영천시 관계자는 "단순한 사업성과의 공유를 넘어, 청년과 지역사회가 함께 청년문화 형성의 중요성을 생각해보는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 청년의 삶에 실질적인 도움이 되는 정책과 프로그램을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>