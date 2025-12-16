창원특례시, 경남에서 주택정책 평가 1위로 우뚝

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주택공급, 미분양 해소, 공동주택 관리 등



경남 창원특례시가 경상남도에서 실시한 '2025년도 주택정책 추진 우수 시·군 평가'에서 우수 市 (도내 1위)로 선정됐다.

이번 평가는 경상남도 주택과 신설 후 주택정책 평가를 통해 도민의 주거환경 향상과 시책 활성화를 위해 첫 시행되었으며, 주택공급 실적, 미분양 해소, 주거복지사업추진 실적 등 여러 항목을 종합적으로 평가하여 시·군을 선정했다.

창원특례시는 ▲주택보급률 향상 ▲공공임대주택 공급 확대 ▲미분양 관리 강화 ▲지역주택조합 정비사업 점검 및 공동주택 건설 현장 관리 등 주택정책 전반에 걸쳐 우수한 성과를 보였다.

특히, 공동주택 적기 사용검사 입주 지원추진, 재난 위험 봉암연립 거주자 이주대책 마련 및 각종 민원 적극적으로 해소, 청년 주거실태 자체 조사 용역 추진 등 창원시만의 차별화된 노력이 높은 평가를 받았다.

창원특례시는 앞으로도 공공과 민간이 함께하는 균형 잡힌 주택행정 정책을 추진해 시민의 삶의 질을 높이고, 안정적인 주거 기반 조성을 위해 지속해서 노력할 계획이다.





이재광 도시정책국장은 "시민의 주거 안정을 위한 다양한 정책들이 이번 평가를 통해 좋은 성과로 이어져 기쁘다"며 "앞으로도 누구나 살기 좋은 도시, 지속 가능한 주거환경을 만들기 위해 정책 추진에 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

