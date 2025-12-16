"한국 여행 왔으면 이건 꼭 해야지" 카드 꽂았다…문구·서점 제치고 성장률 1위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

외국인 관광객도 푹 빠진 뽑기

구매 단가는 낮아지고 구매 횟수는 급증

가챠·문구·K-뷰티·웰니스 소비 확대

한국을 찾는 외국인 관광객들의 소비 행태가 고가 상품 중심에서 개인 취향과 실용성을 중시하는 '가성비 소비'로 전환된 것으로 나타났다. 단일 구매 금액은 줄었지만 구매 빈도가 크게 늘며 전체 소비 규모는 확대되는 흐름이다.

무작위 추첨으로 상품을 획득하는 방식이 소비자 기대감을 자극하는 '가챠(랜덤뽑기)' 열풍이 확산하고 있다. 을지로 한 가챠샵을 찾은 시민들. 아시아경제DB

한국관광공사는 한국관광데이터랩의 2018년부터 올해 9월까지 외국인 신용카드 결제 데이터를 분석한 결과 외국인 관광 소비에서 쇼핑이 차지하는 비중이 51%에 달했다고 16일 밝혔다.

외국인 관광객의 구매 1건당 평균 지출액은 2019년 15만원에서 올해 12만원으로 감소했다. 반면 1인당 총소비 금액은 같은 기간 83% 증가했다. 구매 단가가 낮아졌음에도 전체 지출이 늘어난 것은 구매 횟수가 124% 급증한 데 따른 것이다. 관광공사는 고가 상품을 소수 구매하던 방식에서 중저가 상품을 여러 차례 구매하는 소비 패턴이 정착되고 있다고 분석했다.

가챠·문구·뷰티로 옮겨간 외국인 소비

이 같은 변화는 한국적 감성과 취향을 반영한 'K-라이프스타일 소품' 소비에서 두드러졌다. 올해 1~9월 외국인 카드 결제 건수는 전년 동기 대비 가챠샵이 142.0% 늘었고 문구(48.7%), 서점(39.9%)도 큰 폭의 증가세를 보였다.

외국인 관광객의 K-쇼핑 패러다임 전환. 한국관광공사

국내 문구 브랜드 아트박스는 영종도(550.0%), 이수(325.0%), 부산 서면(85.4%) 등 공항과 교통 요충지, 지역 상권 전반에서 외국인 소비가 고르게 확대된 것으로 나타났다.

패션 분야 외국인 소비 건수도 같은 기간 23.4% 증가했으며 언더웨어(59.1%), 스포츠용품(33.4%), 액세서리(33.0%), 스포츠웨어(32.8%) 등이 성장세를 주도했다.

K-뷰티와 K-헬스 역시 외국인 관광 소비의 핵심 분야로 자리 잡았다. 뷰티·건강제품 소비는 2018년부터 지난해까지 연평균 19.1% 성장한 데 이어 올해에도 40.4% 증가했다. 화장품(35%), 약국(67%), 건강식품(75%) 모두 높은 증가율을 기록했다.

화장품 분야에서는 올리브영이 명동과 강남 등 기존 상권뿐 아니라 성수연방(381%), 경복궁역(425%), 송도 프리미엄아울렛(536%) 등으로 외국인 소비가 확산했다. 약국 소비는 피부·영양 관리 등 일상형 웰니스 제품 중심으로 늘었고 건강식품은 홍삼과 인삼을 중심으로 소비가 증가했다.





이미숙 한국관광공사 관광데이터전략팀장은 "외국인 관광객의 쇼핑 방식이 고가 중심에서 일상·취향·웰니스 중심의 실용형 소비로 전환되고 있다"며 "한국 라이프스타일과 K-콘텐츠의 글로벌 영향력 확대를 보여주는 변화"라고 말했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

