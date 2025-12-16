광주은행, 금융 상품 가입만으로 혜택 '333트리플 이벤트'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주은행이 내년도 2월까지 광주은행 Wa뱅크 이용 고객을 대상으로 '333 트리플 이벤트'를 진행한다. 광주은행 제공

광주은행은 내년 2월까지 광주은행 Wa뱅크 이용 고객을 대상으로 '333 트리플 이벤트'를 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 Wa뱅크를 통해 다양한 금융상품을 보다 쉽고 편리하게 가입할 수 있도록 지원하고, 상품 가입 개수에 따라 혜택을 확대 제공하는 고객 참여형 이벤트다.

이벤트 기간 Wa뱅크를 통해 대상 금융상품을 신규 가입한 고객에게는 리워드 쿠폰, 현금 응모권, 커피 쿠폰 등 상품별 다양한 혜택이 제공된다. 이벤트 대상 금융상품은 ▲입출금계좌 ▲원화적금 ▲원화예금 ▲외화적금 ▲외화예금 ▲개인형 IRP ▲신용카드 등 총 7종으로, 지난달 기준 미보유 상품을 신규 가입한 경우만 혜택이 적용된다.

혜택은 가입 상품 개수에 따라 차등 지급된다. ▲대상 상품 1개 가입 시, 상품별 3,000원 리워드 쿠폰(최대 2만1,000원)과 '혜택 라운지' 입장권 제공 ▲3개 이상 가입 시, 100만 원·20만 원 현금 응모권 지급 ▲입출금계좌에 30만 원 이상 입금 후 이벤트 종료일까지 잔액을 유지한 고객 중 300명을 추첨해 커피 쿠폰을 증정한다.

모든 혜택은 지급일 전일 기준 계좌 정상 유지 및 마케팅 수신 동의를 완료한 고객만 제공된다.





광주은행 송석현 디지털금융센터장은 "이번 '333 트리플 이벤트'는 상품 가입 단계별로 혜택이 자연스럽게 확대되는 구조로, 고객이 금융상품을 보다 즐겁게 경험할 수 있도록 기획했다"며 "앞으로도 고객 만족을 최우선으로 실질적인 혜택과 차별화된 디지털 금융 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

