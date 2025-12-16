광주은행, 금융 상품 가입만으로 혜택 '333트리플 이벤트'

광주은행은 내년 2월까지 광주은행 Wa뱅크 이용 고객을 대상으로 '333 트리플 이벤트'를 진행한다고 밝혔다.
이번 이벤트는 Wa뱅크를 통해 다양한 금융상품을 보다 쉽고 편리하게 가입할 수 있도록 지원하고, 상품 가입 개수에 따라 혜택을 확대 제공하는 고객 참여형 이벤트다.
이벤트 기간 Wa뱅크를 통해 대상 금융상품을 신규 가입한 고객에게는 리워드 쿠폰, 현금 응모권, 커피 쿠폰 등 상품별 다양한 혜택이 제공된다. 이벤트 대상 금융상품은 ▲입출금계좌 ▲원화적금 ▲원화예금 ▲외화적금 ▲외화예금 ▲개인형 IRP ▲신용카드 등 총 7종으로, 지난달 기준 미보유 상품을 신규 가입한 경우만 혜택이 적용된다.
혜택은 가입 상품 개수에 따라 차등 지급된다. ▲대상 상품 1개 가입 시, 상품별 3,000원 리워드 쿠폰(최대 2만1,000원)과 '혜택 라운지' 입장권 제공 ▲3개 이상 가입 시, 100만 원·20만 원 현금 응모권 지급 ▲입출금계좌에 30만 원 이상 입금 후 이벤트 종료일까지 잔액을 유지한 고객 중 300명을 추첨해 커피 쿠폰을 증정한다.
모든 혜택은 지급일 전일 기준 계좌 정상 유지 및 마케팅 수신 동의를 완료한 고객만 제공된다.
지금 뜨는 뉴스
광주은행 송석현 디지털금융센터장은 "이번 '333 트리플 이벤트'는 상품 가입 단계별로 혜택이 자연스럽게 확대되는 구조로, 고객이 금융상품을 보다 즐겁게 경험할 수 있도록 기획했다"며 "앞으로도 고객 만족을 최우선으로 실질적인 혜택과 차별화된 디지털 금융 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>